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BR 101

Motorista é detido embriagado após acidente com carga de cimento na Serra

Segundo a PRF, o homem conduzia o veículo que transportava 15 toneladas de cimento; o condutor apresentou um índice de 0.85 mg de álcool por litro de ar alveolar no teste do bafômetro e foi detido

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 18:33

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

27 jul 2021 às 18:33
trecho da BR 101 na Serra
Trecho da BR 101 na Serra Crédito: Vitor Jubini
Um homem de 51 anos foi detido por embriaguez ao volante em um trecho da BR 101 no Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (27). A Polícia Rodoviária Federal identificou a irregularidade ao chegar ao local após um acidente no km 240, na Serra, em que houve derramamento de carga e interdição de rodovia. Não há explicações sobre a dinâmica do acidente, mas segundo a PRF, o homem detido conduzia o veículo que transportava 15 toneladas de cimento. Depois do acidente, o motorista foi convidado a realizar o teste do etilômetro. O condutor apresentou um índice de de 0.85 mg de álcool por litro de ar alveolar. É considerado irregular o índice que ultrapassa 0,05 mg.
O homem foi detido e encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciária de Laranjeiras, na Serra.
Não há informações sobre o tempo de duração da interdição na BR 101 devido ao acidente.

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