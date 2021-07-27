Motorista é detido embriagado após acidente com carga de cimento na Serra

Um homem de 51 anos foi detido por embriaguez ao volante em um trecho da BR 101 no Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (27). A Polícia Rodoviária Federal identificou a irregularidade ao chegar ao local após um acidente no km 240, na Serra, em que houve derramamento de carga e interdição de rodovia. Não há explicações sobre a dinâmica do acidente, mas segundo a PRF, o homem detido conduzia o veículo que transportava 15 toneladas de cimento. Depois do acidente, o motorista foi convidado a realizar o teste do etilômetro. O condutor apresentou um índice de de 0.85 mg de álcool por litro de ar alveolar. É considerado irregular o índice que ultrapassa 0,05 mg.
O homem foi detido e encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciária de Laranjeiras, na Serra.
Não há informações sobre o tempo de duração da interdição na BR 101 devido ao acidente.