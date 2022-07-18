Motorista de ônibus de turismo do ES morre em acidente na Bahia

Um ônibus de turismo do Espírito Santo se envolveu em um acidente no km 817 da BR 101, em Itamaraju, na Bahia, na madrugada desta segunda-feira (18). O motorista morreu e dois passageiros ficaram gravemente feridos.
De acordo com a Polícia Civil da Bahia, o motorista foi identificado como Nilo Ferreira Maciel Filho, de 67 anos. As duas vítimas que tiveram ferimentos graves foram levadas para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Os nomes dos feridos não foram divulgados, assim como a dinâmica do acidente.
O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Itamaraju. "As guias de perícia e remoção foram expedidas", completou a corporação, em nota.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) da Bahia, o veículo saiu da pista. A corporação ressaltou que não há mais detalhes sobre a dinâmica do acidente ou qual a origem e destino da viagem porque o boletim de trânsito ainda estava sendo confeccionado. A matéria será atualizada assim que houver mais informações.