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Na BR 101

Motorista de ônibus de turismo do ES morre em acidente na Bahia

Veículo saiu da pista na altura de Itamaraju; duas pessoas que também estavam no veículo ficaram gravemente feridas e foram socorridas para um hospital na Bahia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2022 às 15:53

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 15:53

Um ônibus de turismo do Espírito Santo se envolveu em um acidente no km 817 da BR 101, em Itamaraju, na Bahia, na madrugada desta segunda-feira (18). O motorista morreu e dois passageiros ficaram gravemente feridos.
De acordo com a Polícia Civil da Bahia, o motorista foi identificado como Nilo Ferreira Maciel Filho, de 67 anos. As duas vítimas que tiveram ferimentos graves foram levadas para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Os nomes dos feridos não foram divulgados, assim como a dinâmica do acidente.
O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Itamaraju. "As guias de perícia e remoção foram expedidas", completou a corporação, em nota.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) da Bahia, o veículo saiu da pista. A corporação ressaltou que não há mais detalhes sobre a dinâmica do acidente ou qual a origem e destino da viagem porque o boletim de trânsito ainda estava sendo confeccionado. A matéria será atualizada assim que houver mais informações.

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