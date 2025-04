Acidente fatal

Motociclista morre em colisão com bicicleta em São Mateus

A vítima tinha 23 anos e não resistiu ao impacto; colisão ocorreu na noite desta sexta-feira (11), no interior do município

Fabrício Silva

Na noite dessa sexta-feira (11), um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um ciclista resultou em uma morte e deixou uma pessoa ferida na zona rural de São Mateus, no Norte do Estado. A colisão aconteceu por volta das 22h, no km 9 da localidade.

De acordo com informações da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros já estava realizando os procedimentos de resgate quando a equipe chegou. O motociclista, no entanto, não apresentava sinais vitais e teve o óbito constatado ainda no local da ocorrência. O ciclista, que também se envolveu no acidente, foi atendido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Roberto Silvares.

A Polícia Científica (PCIES) foi acionada para realizar a perícia e, conforme comunicado, o corpo da vítima, um homem de 23 anos, foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Linhares, onde será necropsiado antes de ser liberado para os familiares.

Ainda segundo a Polícia Militar, não havia testemunhas no local que pudessem informar detalhes sobre a dinâmica do acidente. Os militares tentaram obter mais informações com o ciclista, mas ele não se lembrava da colisão.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus, dará continuidade à investigação das circunstâncias do acidente. O caso segue em apuração.

