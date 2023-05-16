Motocicleta ficou no meio da pista após acidente nesta terça-feira (16) Crédito: Eduardo Dias

Um motociclista de 28 anos – cuja identidade não foi divulgada – morreu em um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (16), no km 260 da BR 101 , nas proximidades do bairro Campinho da Serra, na Serra . A Eco101, concessionária da via, informou que a ocorrência ainda envolveu um ônibus. O trânsito seguiu com desvio em ambos os sentidos até às 20h30, quando foi totalmente liberado.

TV Gazeta, esteve no local e apurou que o ônibus é da empresa VIX Logística, do grupo Águia Branca. Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a vítima trafegava em direção ao município de Vitória, mas perdeu o controle, invadiu a contramão e bateu de frente no coletivo. O repórter Eduardo Dias, da, esteve no local e apurou que o ônibus é da empresa VIX Logística, do grupo Águia Branca.

De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, a ocorrência foi registrada por volta das 17h. Para atendimento foram acionados ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da PRF, perícia da Polícia Civil e Instituto Médico Legal (IML).

Your browser does not support the audio element. Motociclista morre em acidente grave em trecho da BR 101 na Serra

Ônibus foi atingido na parte de frente pelo motociclista, segundo a PRF Crédito: Eduardo Dias

Procurada, a VIX Logística lamentou o acidente ocorrido no final da tarde desta terça-feira, 16 de maio, envolvendo um ônibus da empresa na cidade de Serra, no Estado do Espírito Santo, durante atendimento no serviço de fretamento.

"Durante o percurso, o veículo VIX foi atingido por uma motocicleta. Assim que tomou conhecimento do ocorrido, uma equipe multidisciplinar da VIX Logística se dirigiu ao local para prestar apoio necessário aos envolvidos e acionou os órgãos competentes para atendimento policial e médico para o motociclista. O ônibus estava sem passageiros e ninguém se feriu", destacou.

A VIX pontuou, ainda, que atua na prestação de apoio às autoridades para a apuração do ocorrido e se solidariza com familiares e amigos da vítima.

A Polícia Civil informou, por nota, que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. As circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia de Delitos de Trânsito (DDT).

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