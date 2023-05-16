Acidente entre moto e carro deixa dois feridos na BR 101, na Serra

Duas pessoas ficaram feridas em uma colisão traseira entre uma moto e um carro, na BR 101, altura do bairro Diamantina, no município da Serra, na tarde desta terça-feira (16). De acordo com a Eco 101, concessionária da via, as vítimas, sendo uma delas com lesões graves, foram encaminhadas ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves.
Ainda segundo o Centro de Controle Operacional da Eco101, a ocorrência foi registrada às 13h21. Para atendimento foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da Polícia Rodoviária Federal. O tráfego seguiu com desvio da pista central para a marginal no sentido Serra, sendo totalmente liberado às 14h34.
Pelas imagens enviadas por leitores de A Gazeta, é possível observar a moto "agarrada" na parte traseira de um carro branco.