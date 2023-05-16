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A caminho do trabalho

Investigador prende casal fumando maconha em carro em Cachoeiro

Policial civil estava no trajeto para o trabalho quando viu fumaça saindo do veículo e notou que seria da droga. Fato ocorreu no domingo (14) e, dentro do veículo, foram apreendidas pedras de crack e dinheiro
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

16 mai 2023 às 12:48

Publicado em 16 de Maio de 2023 às 12:48

apreensão de drogas cachoeiro
Além das drogas, foram encontrados cerca de R$ 1.000 em dinheiro Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um casal foi autuado por tráfico de drogas após ser abordado dentro de um carro em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do ES, no último domingo (14). Um investigador da Polícia Civil seguia para o trabalho quando percebeu que havia fumaça saindo de dentro do veículo e notou que poderia ser maconha. Ele seguiu o veículo e deu ordem de parada. Dentro do automóvel, havia 56 pedras de crack, além de maconha e cerca de R$ 1 mil em dinheiro.
Segundo a Polícia Civil, o investigador seguia para o plantão na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e realizou a abordagem após identificar um cigarro de maconha na mão do motorista. Ele solicitou o apoio de outros investigadores que já estavam em serviço.
Na altura do bairro BNH, o investigador fez revistas e confirmou que o motorista portava, além da maconha, as pedras de crack embaladas e a quantia em dinheiro. O material foi apreendido e o homem e a mulher, após serem autuados por tráfico de drogas, foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) e à Penitenciária Regional de Cachoeiro, respectivamente.

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