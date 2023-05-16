Investigador prende casal fumando maconha em carro em Cachoeiro

Além das drogas, foram encontrados cerca de R$ 1.000 em dinheiro Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um casal foi autuado por tráfico de drogas após ser abordado dentro de um carro em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do ES, no último domingo (14). Um investigador da Polícia Civil seguia para o trabalho quando percebeu que havia fumaça saindo de dentro do veículo e notou que poderia ser maconha. Ele seguiu o veículo e deu ordem de parada. Dentro do automóvel, havia 56 pedras de crack, além de maconha e cerca de R$ 1 mil em dinheiro.

Segundo a Polícia Civil, o investigador seguia para o plantão na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e realizou a abordagem após identificar um cigarro de maconha na mão do motorista. Ele solicitou o apoio de outros investigadores que já estavam em serviço.