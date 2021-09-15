Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Região do Caparaó

Motociclista morre em acidente com carreta na BR 262, em Ibatiba

Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (15). Segundo a PRF, o motorista da carreta foi liberado após der submetido ao teste de etilômetro, que teve resultado negativo

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 19:15

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 set 2021 às 19:15
Motociclista morre em acidente com carreta na BR 262
Motociclista morre em acidente com carreta na BR 262 Crédito: Divulgação | PRF
Um motociclista de 53 anos morreu na manhã desta quarta-feira (15) em um acidente envolvendo uma carreta na BR 262, em Ibatiba, na Região do Caparaó. A vítima, que não teve o nome divulgado pela polícia, faleceu no local. Já o motorista não ficou ferido.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 10h50. Aos policiais, o motorista relatou que o motociclista seguia no sentido Minas Gerais e invadiu a contramão e bateu na carreta, que seguia no sentido Vitória. Com o impacto da colisão, a moto ficou destruída. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas constatou que o motociclista estava morto.
A PRF informou que o motorista da carreta foi liberado após der submetido ao teste de etilômetro, que teve resultado negativo para o consumo de álcool. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

Veja Também

Roubada em MG, guitarra de R$ 40 mil é recuperada em Anchieta, no ES

Incêndio atinge área equivalente a quatro campos de futebol em Castelo; veja vídeo

Corpo de homem é encontrado em pasto no interior de Guaçuí

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BR 262 Ibatiba Minas Gerais Vitória (ES) Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
'Temi que meu filho tivesse câncer cerebral, mas ele havia sido envenenado com vitamina D'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados