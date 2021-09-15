Motociclista morre em acidente com carreta na BR 262, em Ibatiba

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 10h50. Aos policiais, o motorista relatou que o motociclista seguia no sentido Minas Gerais e invadiu a contramão e bateu na carreta, que seguia no sentido Vitória. Com o impacto da colisão, a moto ficou destruída. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas constatou que o motociclista estava morto.
A PRF informou que o motorista da carreta foi liberado após der submetido ao teste de etilômetro, que teve resultado negativo para o consumo de álcool. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.