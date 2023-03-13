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ES 080

Motociclista morre em acidente com carreta estacionada em Colatina

Homem foi arremessado para o meio da pista após a colisão; motocicleta ainda atingiu um carro que seguia no sentido contrário

Publicado em 13 de Março de 2023 às 13:14

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

13 mar 2023 às 13:14
Um motociclista de 20 anos morreu após bater na traseira de uma carreta que estava estacionada às margens da ES 080, na localidade conhecida como "Ponte do Pancas", em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu durante a noite de domingo (12), e a vítima — que não teve o nome divulgado — foi arremessada para o meio da pista.
Após a batida, a motocicleta ainda acertou um carro, que seguia no sentido contrário. No veículo estava um casal, que não se feriu. A morte do piloto foi constatada no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). A área foi isolada para o trabalho de perícia da Polícia Civil e recolhimento do corpo.
Acidente aconteceu na ES 080, também conhecida como Rodovia do Café
Carreta sem uma das rodas parada às margens da ES 080 Crédito: Redes Sociais
Ainda de acordo com informações da Polícia Militar, a carreta estava na área de acostamento sem uma das rodas, mas o motorista não foi encontrado no local.  "Em uma consulta ao sistema, os policiais verificaram que o veículo de transporte de carga pertencia a uma empresa de agronegócio. Como não havia serviço de guincho disponível para recolher o veículo, foi feita uma sinalização com barreira, cones e fitas para evitar possíveis acidentes".
A condutora do carro atingido pela moto passou por teste de bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. O corpo do motociclista foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

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