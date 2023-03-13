Motociclista morre em acidente com carreta estacionada em Colatina

Um motociclista de 20 anos morreu após bater na traseira de uma carreta que estava estacionada às margens da ES 080, na localidade conhecida como "Ponte do Pancas", em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu durante a noite de domingo (12), e a vítima — que não teve o nome divulgado — foi arremessada para o meio da pista.

Após a batida, a motocicleta ainda acertou um carro, que seguia no sentido contrário. No veículo estava um casal, que não se feriu. A morte do piloto foi constatada no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). A área foi isolada para o trabalho de perícia da Polícia Civil e recolhimento do corpo.

Carreta sem uma das rodas parada às margens da ES 080 Crédito: Redes Sociais

Ainda de acordo com informações da Polícia Militar, a carreta estava na área de acostamento sem uma das rodas, mas o motorista não foi encontrado no local. "Em uma consulta ao sistema, os policiais verificaram que o veículo de transporte de carga pertencia a uma empresa de agronegócio. Como não havia serviço de guincho disponível para recolher o veículo, foi feita uma sinalização com barreira, cones e fitas para evitar possíveis acidentes".