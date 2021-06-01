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Batida

Motociclista morre em acidente com caminhonete na BR 101, na Serra

Alonso Ricardo, de 52 anos, é morador da Serra e estava voltando para casa após o trabalho. Ele foi atingido por uma caminhonete ao tentar cruzar a pista

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 21:26

Tiago Felix

Tiago Felix

Publicado em 

31 mai 2021 às 21:26
O guidão e a roda dianteira da motocicleta não foram encontrados
O guidão e a roda dianteira da motocicleta não foram encontrados Crédito: Tiago Félix/TV Gazeta
Um motociclista identificado como Alonso Ricardo, de 52 anos, morreu após ter a moto atingida por uma caminhonete no quilômetro 250 da BR 101, na Serra, na altura da região de Seringal. O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (31). Testemunhas relataram que a vítima tentou cruzar a pista e acabou atingida pelo carro.
O motorista da caminhonete, de 38 anos, seguia no sentido Linhares, no Norte do Estado, quando Alonso tentou cruzar a pista. O condutor tentou frear, mas atingiu a dianteira da motocicleta.

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O guidão e a roda se soltaram e não foram encontrados. A vítima morreu na hora. Ele era morador da Serra, trabalhava em uma fazenda da região e estava voltando para sua casa.
Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Eco101, empresa que administra a via, foram até o local do acidente. A pista chegou a ficar interditada nos dois sentidos para a retirada dos veículos e do corpo da vítima. Por volta das 21h, a rodovia foi totalmente liberada.
O motorista de 38 anos fez o teste do bafômetro, que deu negativo. O corpo da vítima foi recolhido pela Polícia Civil e levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

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