Motociclista fica ferido após derrapar em produto na pista da Leste-Oeste

Um motociclista ficou ferido após derrapar e cair devido a um produto de fertilizante a granel derramado em um trecho da Rodovia Leste-Oeste, na altura de Vale Encantado, em Vila Velha. A ocorrência foi registrada na tarde desta terça-feira (13), próximo ao trevo, no sentido Viana, e mobilizou a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura de Vila Velha para atendimento da vítima e limpeza da pista.
Segundo a Polícia Militar, o produto estava derramado na pista quando o motociclista passou pelo local. Não há informações sobre o responsável pelo material que ficou na pista.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem ferido estava com dores no tórax e escoriações pelo corpo. A vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
A Prefeitura de Vila velha foi acionada para a limpeza da pista. Procurada, a Guarda Municipal disse que não participou do atendimento, por isso não soube informar se o trânsito chegou a ser interditado.