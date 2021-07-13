Motociclista fica ferido após derrapar em produto na pista da Leste-Oeste

Rodovia Leste-Oeste, trecho em Cariacica Crédito: Isaac Ribeiro

Segundo a Polícia Militar, o produto estava derramado na pista quando o motociclista passou pelo local. Não há informações sobre o responsável pelo material que ficou na pista.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem ferido estava com dores no tórax e escoriações pelo corpo. A vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.