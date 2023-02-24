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Batida frontal

Motociclista e adolescente morrem em acidente com caminhão em Brejetuba

Jovem de apenas 16 anos estava de carona na moto dirigida por homem de 32 anos; vítimas morreram ainda no local, nessa quinta-feira (23)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 fev 2023 às 12:56

Publicado em 24 de Fevereiro de 2023 às 12:56

Um adolescente e um homem, de 16 e 32 anos, morreram em um acidente na tarde dessa quinta-feira (23), no interior de Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo. As vítimas, que não tiveram o nome informado pela Polícia Militar, estavam em uma moto que bateu de frente com um caminhão.
Segundo o registro da PM, o acidente aconteceu na altura da Fazenda Três de Maio, às 17h45. Quando os policiais chegaram, uma ambulância municipal fazia o atendimento às vítimas. No entanto, os dois ocupantes da moto já haviam falecido. O local foi isolado para o trabalho de perícia.
O caminhoneiro não se feriu e fez um teste de etilômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. O caminhão foi retirado do local pelo próprio motorista. Já a moto, que estava com licenciamento atrasado desde 2015, foi removida para um pátio credenciado em Ibatiba.
A reportagem procurou a Polícia Civil para dar mais detalhes sobre o caso. Assim que o retorno for dado, este texto será atualizado.

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