Jovem morre ao bater carro e ser arremessado em acidente em Pancas

A morte do rapaz foi confirmada ainda no local, e o corpo dele ficou caído próximo a uma árvore, em uma área de vegetação. Imagens mostram o automóvel, um Volkswagen Fox vermelho, com a frente e o capô bastante danificados.

Próximo ao local do acidente, os policiais encontraram uma arma de fogo carregada com seis munições, que foram apreendidas. Ela estava junto a um coldre (objeto que serve para guardá-la), também na área de mata. Segundo testemunhas, o armamento pertencia à vítima.