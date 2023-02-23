Jovem morre ao bater carro e ser arremessado em acidente em Pancas

Um jovem de 21 anos, identificado como Guilherme Jaques Bulerjahn, morreu em um acidente no distrito de Vargem Alegre de Laginha, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (23), por volta das 7h. De acordo com a Polícia Militar, ele bateu com o carro em um poste de energia. Com o impacto, a vítima foi arremessada para fora do veículo.
A morte do rapaz foi confirmada ainda no local, e o corpo dele ficou caído próximo a uma árvore, em uma área de vegetação. Imagens mostram o automóvel, um Volkswagen Fox vermelho, com a frente e o capô bastante danificados.
Próximo ao local do acidente, os policiais encontraram uma arma de fogo carregada com seis munições, que foram apreendidas. Ela estava junto a um coldre (objeto que serve para guardá-la), também na área de mata. Segundo testemunhas, o armamento pertencia à vítima.
A Polícia Civil confirmou que a perícia foi acionada nesta manhã, às 7h35, para uma ocorrência de colisão fatal. O corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e liberado aos familiares. A ocorrência ainda estava em andamento e outras informações não foram passadas.
Atualização
23/02/2023 - 12:32
A reportagem teve acesso à identidade da vítima e à informação de que uma arma foi encontrada perto do local do acidente. O texto foi atualizado.