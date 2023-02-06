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Córrego do Ubá

Dois homens são achados mortos em estrada no interior de Pancas

Informação inicial era de que teria ocorrido um acidente de trânsito, mas vítimas apresentavam marcas de tiros; eles estavam em um bar pouco antes do crime
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

06 fev 2023 às 08:29

Publicado em 06 de Fevereiro de 2023 às 08:29

Dois homens foram encontrados mortos em uma estrada no bairro Córrego do Ubá, na zona rural de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desse domingo (5). Inicialmente, a Polícia Militar recebeu a informação de que teria ocorrido um acidente de trânsito, mas ao chegar no local percebeu que as vítimas tinham perfurações de tiros. Elas foram identificadas como Júlio de Almeida e Jaílson Barbosa Miranda.
Testemunhas contaram aos policiais que os dois foram vistos em um bar antes do crime, mas não sabiam se eles se envolveram em alguma confusão. Eles saíram do estabelecimento em uma moto e foram mortos em um local próximo. Segundo relatos, não foram ouvidos os barulhos dos disparos.
Os corpos de Júlio e Jaílson foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, também no Noroeste do Estado. Até o momento, não há informações sobre motivação nem autoria do crime.
Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Pancas e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A população pode colaborar por meio do Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado. O anonimato é garantido.

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