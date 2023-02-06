Agente da Guarda vai à farmácia e tem arma e carro roubados em Cariacica

Um agente da Guarda Municipal da Serra , que estava de folga, teve a arma e o carro roubados por criminosos na noite desse domingo (5), no bairro Jardim América, em Cariacica

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem, de 31 anos, relatou que entrava em uma farmácia que fica na Avenida Mário Gurgel, quando foi abordado por um morador em situação de rua pedindo comida. Nesse momento, ele foi surpreendido por dois suspeitos a pé, que anunciaram o assalto.

Polícia Militar foi acionado após agente da Guarda Municipal da Serra sofrer assalto Crédito: Fernando Madeira

O agente teria, então, tentado sacar a própria arma e efetuar um disparo na direção dos criminosos, mas eles não foram atingidos. Um deles ainda desferiu um golpe na cabeça da vítima, com uma pistola falsa.

Também segundo o registro da Polícia Militar , o agente teria ficado desnorteado e os dois assaltantes conseguiram roubar a arma dele e fugir com o veículo da vítima em direção a Vitória . A pistola falsa dos criminosos ficou para trás.

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A vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, na Capital, por causa do golpe que recebeu na cabeça.