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Dois suspeitos

Agente da Guarda vai à farmácia e tem arma e carro roubados em Cariacica

O agente estava de folga e entrava em um estabelecimento em Jardim América, quando foi surpreendido por dois criminosos; ele tentou atirar contra os suspeitos
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

06 fev 2023 às 07:40

Publicado em 06 de Fevereiro de 2023 às 07:40

Um agente da Guarda Municipal da Serra, que estava de folga, teve a arma e o carro roubados por criminosos na noite desse domingo (5), no bairro Jardim América, em Cariacica.
De acordo com o boletim de ocorrência, o homem, de 31 anos, relatou que entrava em uma farmácia que fica na Avenida Mário Gurgel, quando foi abordado por um morador em situação de rua pedindo comida. Nesse momento, ele foi surpreendido por dois suspeitos a pé, que anunciaram o assalto.
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Polícia Militar foi acionado após agente da Guarda Municipal da Serra sofrer assalto Crédito: Fernando Madeira
O agente teria, então, tentado sacar a própria arma e efetuar um disparo na direção dos criminosos, mas eles não foram atingidos. Um deles ainda desferiu um golpe na cabeça da vítima, com uma pistola falsa.
Também segundo o registro da Polícia Militar, o agente teria ficado desnorteado e os dois assaltantes conseguiram roubar a arma dele e fugir com o veículo da vítima em direção a Vitória. A pistola falsa dos criminosos ficou para trás.
Agente da Guarda vai à farmácia e tem arma e carro roubados em Cariacica
A vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, na Capital, por causa do golpe que recebeu na cabeça.
A Polícia Civil informou que o veículo do agente foi recuperado na manhã desta segunda-feira (6) e a ocorrência ainda será entregue na Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). Nenhum suspeito foi detido.

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