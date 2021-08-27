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Bateu em poste

Motoboy fica ferido em acidente na subida da Segunda Ponte, em Vitória

Segundo a Guarda Municipal, por volta das 14h50 desta sexta-feira (27), o motociclista teria passado reto em uma curva e atingido um poste de iluminação

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 16:21

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

27 ago 2021 às 16:21
Motoboy fica ferido após colidir contra poste na subida da 2ª Ponte
Motoboy ficou ferido após bater em poste na subida da Segunda Ponte Crédito: Fernando Madeira
Um motoboy de 36 anos ficou ferido em um acidente na subida da Segunda Ponte, em Vitória, na tarde desta sexta-feira (27). Segundo a Guarda Municipal, por volta das 14h50, o motociclista teria passado reto em uma curva e atingido um poste de iluminação.
A Guarda de Vitória afirmou que o homem conduzia a motocicleta pela avenida Nair Azevedo Silva e o acidente aconteceu quando ele acessava a Segunda Ponte no sentido Cariacica. O motivo para o condutor ter passado reto na curva, atingindo o poste, ainda não foi esclarecido, segundo a corporação.
A vítima, segundo apuração da reportagem de A Gazeta, estava consciente quando foi socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Devido ao acidente, a faixa esquerda da Segunda Ponte, no sentido Cariacica, ficou interditada para atuação das equipes de resgate e guincho no local, mas foi liberada por volta das 15h50.

Motoboy fica ferido após colidir contra poste na subida da 2ª Ponte

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