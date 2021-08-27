Motoboy fica ferido em acidente na subida da Segunda Ponte, em Vitória

Motoboy ficou ferido após bater em poste na subida da Segunda Ponte Crédito: Fernando Madeira

Um motoboy de 36 anos ficou ferido em um acidente na subida da Segunda Ponte, em Vitória , na tarde desta sexta-feira (27). Segundo a Guarda Municipal, por volta das 14h50, o motociclista teria passado reto em uma curva e atingido um poste de iluminação.

A Guarda de Vitória afirmou que o homem conduzia a motocicleta pela avenida Nair Azevedo Silva e o acidente aconteceu quando ele acessava a Segunda Ponte no sentido Cariacica. O motivo para o condutor ter passado reto na curva, atingindo o poste, ainda não foi esclarecido, segundo a corporação.

A vítima, segundo apuração da reportagem de A Gazeta, estava consciente quando foi socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Devido ao acidente, a faixa esquerda da Segunda Ponte, no sentido Cariacica, ficou interditada para atuação das equipes de resgate e guincho no local, mas foi liberada por volta das 15h50.