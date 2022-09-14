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Trânsito

Moradores fazem protesto e fecham BR 262 em Muniz Freire

Manifestação na manhã desta quarta-feira (14) fechou o Km 144 da rodovia por cerca de 2 horas. Moradores pediram a reinstalação de um radar na região
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 set 2022 às 11:43

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 11:43

Uma manifestação de moradores na manhã desta quarta-feira (14) fechou a BR 262, no Km 144, em Muniz Freire, na Região do Caparaó. A rodovia ficou interditada por cerca de 2 horas. Segundo os manifestantes, eles reivindicam a reinstalação de um radar que foi retirado, entre o trevo do município e de Ibatiba. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local.
Com uma barreira contendo madeiras e pneus incendiados, a rodovia foi fechada por volta das 9 horas, na altura da comunidade de Alto Norte, em Muniz Freire. Um morador, que prefere não se identificar, disse que o local é muito perigoso, com alto índice de acidente, e reclamou que o radar foi retirado mesmo assim.
“Moro aqui há 18 anos e passo praticamente todos os dias no local. Já houve vários acidentes, inclusive com vítima fatal. Aqui os carros passam em alta velocidade. E tem muito fluxo de veículos e caminhões pesados que entram e saem da comunidade”, disse o morador.
Uma equipe da PRF esteve no local e informou que a pista foi liberada por volta das 11h20. 
A reportagem questionou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) sobre a retirada do radar. Em nota, o órgão respondeu que está cumprindo o acordo judicial, homologado pela Justiça Federal, para a instalação de radares eletrônicos em todo o território nacional. Os equipamentos, informou, são instalados após a aprovação dos projetos e, depois da instalação, passam por aferição do Inmetro. Sobre a reinstalação do radar em Muniz Freire, não responderam.

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