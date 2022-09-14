Moradores fazem protesto e fecham BR 262 em Muniz Freire

Uma manifestação de moradores na manhã desta quarta-feira (14) fechou a BR 262, no Km 144, em Muniz Freire , na Região do Caparaó. A rodovia ficou interditada por cerca de 2 horas. Segundo os manifestantes, eles reivindicam a reinstalação de um radar que foi retirado, entre o trevo do município e de Ibatiba. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local.

Com uma barreira contendo madeiras e pneus incendiados, a rodovia foi fechada por volta das 9 horas, na altura da comunidade de Alto Norte, em Muniz Freire. Um morador, que prefere não se identificar, disse que o local é muito perigoso, com alto índice de acidente, e reclamou que o radar foi retirado mesmo assim.

“Moro aqui há 18 anos e passo praticamente todos os dias no local. Já houve vários acidentes, inclusive com vítima fatal. Aqui os carros passam em alta velocidade. E tem muito fluxo de veículos e caminhões pesados que entram e saem da comunidade”, disse o morador.

Uma equipe da PRF esteve no local e informou que a pista foi liberada por volta das 11h20.

11h20 - ⚠️ Atenção!



BR 262, km 144 (Muniz freire/ES) - Fim da manifestação. PISTA TOTALMENTE LIBERADA. pic.twitter.com/eV9SsK2Wic — PRF_ES (@PRF191ES) September 14, 2022