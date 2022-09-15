Manifestação interrompe trânsito da Avenida Beira-Mar, em Vitória

Protesto interrompe trânsito na Av. Beira-Mar, em VitóriaProtesto interrompe trânsito na Av. Beira-Mar, em Vitória Crédito: Leitor de A GazetaLeitor de A Gazeta

Uma manifestação em frente à Prefeitura de Vitória , em Bento Ferreira, interrompeu o trânsito na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar. O grupo ocupava a pista no sentido Centro de Vitória. Ainda não há informações sobre a motivação do ato, que já foi encerrado.

Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra os manifestantes na avenida. É possível ver que uma equipe da Guarda Municipal esteve no local. Veja abaixo:

Por conta da interdição, houve registros de ônibus do Sistema Transcol que passam originalmente pela Beira-Mar desviaram o trajeto e passaram pela Rua Chafic Murad.