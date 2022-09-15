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Na frente da Prefeitura

Manifestação interrompe trânsito da Avenida Beira-Mar, em Vitória

Grupo ocupou a pista da avenida no sentido Centro de Vitória em frente à Prefeitura, no bairro Bento Ferreira
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

15 set 2022 às 13:03

Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 13:03

Protesto interrompe trânsito na Av. Beira-Mar, em Vitória
Protesto interrompe trânsito na Av. Beira-Mar, em VitóriaProtesto interrompe trânsito na Av. Beira-Mar, em Vitória Crédito: Leitor de A GazetaLeitor de A Gazeta
Uma manifestação em frente à Prefeitura de Vitória, em Bento Ferreira, interrompeu o trânsito na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar. O grupo ocupava a pista no sentido Centro de Vitória. Ainda não há informações sobre a motivação do ato, que já foi encerrado.
Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra os manifestantes na avenida. É possível ver que uma equipe da Guarda Municipal esteve no local. Veja abaixo:
Por conta da interdição, houve registros de ônibus do Sistema Transcol que passam originalmente pela Beira-Mar desviaram o trajeto e passaram pela Rua Chafic Murad.
A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou que os grupamentos de Trânsito e de Proteção Comunitária estiveram no local para dar apoio e organizar a manifestação.

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