Colisão

Jovem morre em acidente entre carro e caminhão na BR 101 em São Mateus

Lucas Boa Aguiar dos Santos, de 22 anos, estava dirigindo o automóvel e morreu no local da batida; acidente ocorreu na noite de quinta-feira (17)

Um jovem de 22 anos morreu em uma colisão frontal envolvendo o carro que ele estava dirigindo e um caminhão, no km 69 da BR 101 , em São Mateus , no Norte do Espírito Santo , por volta das 21h de quinta-feira (17). A vítima foi identificada como Lucas Boa Aguiar dos Santos, e imagens mostram que o Ford Fiesta conduzido por ele ficou destruído após a batida. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , o trânsito chegou a ser parcialmente interditado, mas a pista foi totalmente liberada à 0h30. >

Conforme a PRF, testemunhas relataram que o carro seguia no sentido sul, em direção a Jaguaré, quando teria invadido a contramão, colidindo de frente com o VW/24.250. Lucas teve a morte confirmada no local. O motorista do caminhão não se feriu. >