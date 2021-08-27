Homem morre em acidente com moto esportiva na ES 010, na Serra

Homem pilotava a moto modelo Honda CBR 1000 RR quando sofreu o acidente Crédito: Foto leitor

EGZ 8H20. Um motociclista de 37 anos, identificado como Evandro Cerri dos Santos, morreu em um acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira (27), no trecho de Manguinhos da ES 010, na Serra , no trevo que fica em frente ao antigo parque aquático Yahoo. A vítima estava a bordo de uma moto esportiva Honda CBR 1000 RR, do ano de 2008, placa

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O corpo da vítima foi coberto por um tecido e ficou caído em um canteiro às margens da rodovia estadual. O local onde ocorreu o acidente é próximo ao Batalhão de Trânsito da Polícia Militar de Manguinhos.

Uma viatura da Guarda Municipal esteve no local, assim como uma ambulância do Samu , mas o piloto da moto já havia morrido no momento em que o socorro chegou.

O QUE DIZ A PREFEITURA DA SERRA

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Prefeitura da Serra , que responde pela Guarda Municipal. A PMS informou, em nota, que o Departamento de Operações de Trânsito da Serra (DOT) prestou atendimento à ocorrência. Após bater em um carro, o motociclista foi projetado do veículo (moto), colidiu contra o poste e faleceu. Ele foi atendido pelo Samu, mas não foi possível realizar a reanimação.

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR

Também em nota, a Polícia Militar — em versão diferente da repassada pela Guarda Municipal da Serra — informou que uma testemunha disse aos policiais militares que a condutora do automóvel (caminhonete) teria avançado um semáforo, que estaria fechado, quando trafegava pela Avenida Paulo Pereira Gomes com a intenção de cruzar a rodovia ES 010 para seguir em direção a Manguinhos.

Para desviar, o motociclista — que seguia pela rodovia estadual no sentido bairro Jardim Limoeiro — freou, vindo a sofrer a queda e atingir o meio fio, caindo sobre o canteiro central. A motorista da caminhonete realizou o teste do etilômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Não havia danos na caminhonete. A mulher foi encaminhada para a 3ª Delegacia Regional da Serra.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, quando o condutor presta socorro à vítima, não se pode aplicar uma prisão em flagrante. A condutora da foi conduzida à Delegacia Regional de Serra onde prestou esclarecimentos e foi liberada.

"O caso foi encaminhado para Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), que está realizando diligências e oitivas de testemunhas. Outras informações não serão passadas, por enquanto, para não interferir na apuração do fato. Todas as medidas legais foram adotadas e estão tramitando dentro do prazo legal", concluiu.