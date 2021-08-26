Acidente com ônibus do Transcol deixa grávida e filha de três anos feridas na Serra

Pelo menos 3 ônibus se envolveram em um acidente de trânsito na Serra Crédito: Internauta

Um acidente com pelo menos três ônibus do Sistema Transcol deixou uma gestante e a filha dela, de três anos, feridas na manhã desta quinta-feira (26). De acordo com o Corpo de Bombeiros , a colisão ocorreu na Avenida Norte Sul, por volta das 8h, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, já nas proximidades do Terminal Laranjeiras.

26/08 às 08h18min | Parque Residencial Laranjeiras/Serra – Colisão entre 3 ônibus do Transcol. Uma passageira gestante 2 meses que sofreu trauma na nuca saindo sangue pela boca e sua filha, 3 anos, com trauma na boca. Equipe transportou as vítimas a Maternidade de Carapina.#193ES — Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (@bombeirosES) August 26, 2021

A mulher, grávida de dois meses, sofreu um trauma na nuca a apresentou sangramento pela boca. Já a criança se feriu também na boca. As duas, segundo os próprios Bombeiros, foram socorridas e levadas para a Maternidade de Carapina, no mesmo município. As vítimas não tiveram a identidade informada, assim como o estado de saúde.

ENGAVETAMENTO

Uma pessoa que estava em um dos coletivos filmou o momento em que os passageiros que não se feriram desciam dos ônibus e explicou a dinâmica da batida. Segundo ela, um ônibus não conseguiu parar a tempo e bateu na traseira de outro que estava à frente. Este, por sua vez, foi empurrado e colidiu atrás de outro veículo mais à frente. Muitos destroços ficaram espalhados pela pista.

Your browser does not support the video tag.

Em nota, os Bombeiros informaram que não há registros de mais pessoas feridas além da gestante e da filha. A Polícia Militar, por sua vez, não deu detalhes da ocorrência e apenas confirmou as informações repassadas inicialmente pelos Bombeiros.

MOTORISTAS ACIONARAM O SOCORRO