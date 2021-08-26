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Engavetamento

Acidente com ônibus do Transcol deixa grávida e filha de três anos feridas na Serra

Colisão ocorreu na manhã desta quinta-feira (26), na altura do bairro Parque Residencial Laranjeiras. Mãe e filha foram socorridas com ferimentos e levadas para uma maternidade na mesma cidade

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 10:34

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

26 ago 2021 às 10:34
Serra
Pelo menos 3 ônibus se envolveram em um acidente de trânsito na Serra Crédito: Internauta
Um acidente com pelo menos três ônibus do Sistema Transcol deixou uma gestante e a filha dela, de três anos, feridas na manhã desta quinta-feira (26). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu na Avenida Norte Sul, por volta das 8h, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, já nas proximidades do Terminal Laranjeiras.
A mulher, grávida de dois meses, sofreu um trauma na nuca a apresentou sangramento pela boca. Já a criança se feriu também na boca. As duas, segundo os próprios Bombeiros, foram socorridas e levadas para a Maternidade de Carapina, no mesmo município. As vítimas não tiveram a identidade informada, assim como o estado de saúde. 

ENGAVETAMENTO

Uma pessoa que estava em um dos coletivos filmou o momento em que os passageiros que não se feriram desciam dos ônibus e explicou a dinâmica da batida. Segundo ela, um ônibus não conseguiu parar a tempo e bateu na traseira de outro que estava à frente. Este, por sua vez, foi empurrado e colidiu atrás de outro veículo mais à frente. Muitos destroços ficaram espalhados pela pista.
Em nota, os Bombeiros informaram que não há registros de mais pessoas feridas além da gestante e da filha. A Polícia Militar, por sua vez, não deu detalhes da ocorrência e apenas confirmou as informações repassadas inicialmente pelos Bombeiros. 

MOTORISTAS ACIONARAM O SOCORRO

Em nota, a GVBus, informou que  as empresas responsáveis pelos coletivos informam que dois passageiros, que estavam em um dos ônibus, ficaram feridos e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu por volta de 7h40 desta quinta-feira (26). Segundo as empresas, o ônibus da linha 804 (Centro Industrial/Terminal de Laranjeiras) seguia pela Rodovia Norte Sul, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, sentido Terminal de Laranjeiras, quando atingiu outros dois ônibus, que estavam parados no semáforo, provocando o engavetamento. De acordo com a empresa que opera a linha 804, o coletivo estava em baixa velocidade e sem passageiros. Os motoristas dos ônibus acionaram o socorro.

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