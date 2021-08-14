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Trânsito

Homem morre atropelado na BR 101, em Viana

O atropelamento ocorreu na manhã deste sábado (14) nas imediações da sede da Realcafé; vítima não foi identificada pela polícia

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 12:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2021 às 12:15
Trânsito
Devido ao atropelamento, houve engarrafamento tanto na 101 como na BR 262 Crédito: Alexandre Regattieri/Internauta
Um homem morreu atropelado na manhã deste sábado (14), na BR 101, em Viana, na altura da sede da Realcafé. O óbito foi confirmado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a perícia da Polícia Civil foi acionada para realizar a remoção da vítima, que não foi identificada.
A PRF não soube explicar até o momento como ocorreu o atropelamento e o veículo que acabou causando o acidente fatal. Devido à ocorrência, o trânsito ficou lento na rodovia federal e também na BR 262, visto que a região fica próximo ao entroncamento das duas estradas federais.

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