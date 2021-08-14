Homem morre atropelado na BR 101, em Viana

Um homem morreu atropelado na manhã deste sábado (14), na BR 101, em Viana, na altura da sede da Realcafé. O óbito foi confirmado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a perícia da Polícia Civil foi acionada para realizar a remoção da vítima, que não foi identificada.
A PRF não soube explicar até o momento como ocorreu o atropelamento e o veículo que acabou causando o acidente fatal. Devido à ocorrência, o trânsito ficou lento na rodovia federal e também na BR 262, visto que a região fica próximo ao entroncamento das duas estradas federais.