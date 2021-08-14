Sortudo da vez

Apostador do ES não acerta nenhuma dezena e leva R$ 137.994 na Lotomania

Ninguém acertou as 20 dezenas sorteadas e o prêmio principal acumulou para o próximo sorteio

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 11:28

Vitor Gregório

Dinheiro do auxílio emergencial, benefício concedido pelo Governo Federal durante a pandemia do novo coronavírus.
Apostador de Vitória não acertou nenhum número e levou R$ 137.994,34 na Lotomania Crédito: Siumara Gonçalves
Uma aposta feita em Vitória não acertou nenhuma dezena da Lotomania e vai receber R$ 137.994,34. O concurso 2204 foi sorteado na noite desta sexta-feira (13), que apesar da fama da data, foi de sorte para o capixaba. A modalidade premia quem faz 20 (prêmio principal), 19, 18, 17, 16, 15 ou 0 acertos. 
As dezenas  sorteadas foram: 01 - 04 - 13 - 27 - 35 - 36 - 38 - 46 - 54 - 55 - 56 - 59 - 60 - 63 - 69 - 74 - 78 - 81 - 82 - 99. Ninguém acertou as 20 dezenas  e o prêmio principal acumulou para o próximo sorteio. A expectativa do valor para o concurso seguinte é de R$ 3.200.000,00

DISTRIBUIÇÃO DOS DEMAIS PRÊMIOS:

  • 19 acertos: cinco apostadores ganharam R$102.760,70;
  • 18 acertos: 74 apostadores ganharam R$2.330,98;
  • 17 acertos: 578 apostadores ganharam R$298,43;
  • 16 acertos: 4.016 apostadores ganharam R$42,95;
  • 15 acertos: 17.823 apostadores ganharam R$9,67.
O próximo concurso, Lotomania 2205, ocorrerá na terça-feira (17). Lembrando que esse quantia pode ser atualizada quando o sorteio estiver próximo.

RESGATE DA PREMIAÇÃO

O vencedor de Vitória tem 90 dias para realizar o resgate do prêmio, ou seja, o prazo final é dia 11/11/2021

