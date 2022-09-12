Guarda monta operação, mas trânsito flui sem interdições em Vitória

A semana começou com trânsito fluindo normalmente nas principais ruas e avenidas de Vitória. Um esquema especial da Guarda de Vitória foi montada para atuar desde as 5h desta segunda-feira (12), monitorando o trânsito na capital do Espírito Santo, após o compartilhamento de mensagens informando que um protesto contra a suspensão do piso salarial da enfermagem seria realizado no início da manhã. No entanto, a manifestação não ocorreu.
O esquema foi montado e anunciado ainda no domingo (11), após o compartilhamento de informações sobre um protesto de enfermeiros contra a suspensão do piso da categoria que ocorreria nesta segunda-feira. Em mensagens e publicações, o anúncio dizia que os manifestantes interditariam a Terceira Ponte das 5h30 às 9h.
Na última segunda-feira (5), trabalhadores realizaram um protesto na Terceira Ponte. O trânsito chegou a ficar interditado nos dois sentidos da principal ligação entre Vitória e Vila Velha. Na sexta-feira (9), um novo protesto interrompeu o trânsito. Desta vez, na Avenida Jerônimo Monteiro, em frente ao Palácio Anchieta.
Nesta segunda-feira, a Guarda esteve presente na praça do pedágio, em Vitória, e não foi vista movimentação de enfermeiros no local. Como mostra a imagem do repórter fotográfico de A Gazeta Fernando Madeira, guardas municipais acompanhavam o trânsito na região sem qualquer manifestação.
Os agentes da Guarda Municipal estão distribuídos pelos seguintes locais:
- Avenida Elias Miguel
- Avenida Nair de Azevedo
- Avenida Alexandre Buaiz
- Avenida Getúlio Vargas
- Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar)
- Avenida Jerônimo Monteiro
- Avenida Vitória
- Região da Enseada do Suá