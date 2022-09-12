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Após anúncio de protesto

Guarda monta operação, mas trânsito flui sem interdições em Vitória

Esquema especial da Guarda Municipal foi montado após compartilhamento de mensagens sobre protesto de enfermeiros que ocorreria nesta segunda (12), mas não há registro de manifestação
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

12 set 2022 às 09:44

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 09:44

Guarda acompanha trânsito na praça do pedágio da Terceira Ponte
Guarda acompanha trânsito na praça do pedágio da Terceira Ponte Crédito: Fernando Madeira
A semana começou com trânsito fluindo normalmente nas principais ruas e avenidas de Vitória. Um esquema especial da Guarda de Vitória foi montada para atuar desde as 5h desta segunda-feira (12), monitorando o trânsito na capital do Espírito Santo, após o compartilhamento de mensagens informando que um protesto contra a suspensão do piso salarial da enfermagem seria realizado no início da manhã. No entanto, a manifestação não ocorreu.
O esquema foi montado e anunciado ainda no domingo (11), após o compartilhamento de informações sobre um protesto de enfermeiros contra a suspensão do piso da categoria que ocorreria nesta segunda-feira. Em mensagens e publicações, o anúncio dizia que os manifestantes interditariam a Terceira Ponte das 5h30 às 9h.
Na última segunda-feira (5), trabalhadores realizaram um protesto na Terceira Ponte. O trânsito chegou a ficar interditado nos dois sentidos da principal ligação entre Vitória e Vila Velha. Na sexta-feira (9), um novo protesto interrompeu o trânsito. Desta vez, na Avenida Jerônimo Monteiro, em frente ao Palácio Anchieta.
Nesta segunda-feira, a Guarda esteve presente na praça do pedágio, em Vitória, e não foi vista movimentação de enfermeiros no local. Como mostra a imagem do repórter fotográfico de A Gazeta Fernando Madeira, guardas municipais acompanhavam o trânsito na região sem qualquer manifestação.
Os agentes da Guarda Municipal estão distribuídos pelos seguintes locais:
  • Avenida Elias Miguel 
  • Avenida Nair de Azevedo 
  • Avenida Alexandre Buaiz 
  • Avenida Getúlio Vargas 
  • Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar) 
  • Avenida Jerônimo Monteiro 
  • Avenida Vitória 
  • Região da Enseada do Suá

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