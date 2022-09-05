Vídeo mostra caminhões fazendo ultrapassagens proibidas na BR 262

A Gazeta que seguia de carona em um carro atrás dos veículos, foram registrados por volta das 19h deste domingo (4) na altura de Domingos Martins, na Região Serrana. Dois caminhões foram flagrados fazendo ultrapassagens proibidas em alta velocidade em um trecho da BR 262 no Espírito Santo . Os vídeos, gravados por um leitor deque seguia de carona em um carro atrás dos veículos, foram registrados por volta das 19h deste domingo (4) na altura de Domingos Martins, na Região Serrana.

O autor dos vídeos, que preferiu não se identificar, relatou que a direção perigosa dos dois motoristas teria durado de 15 a 20 minutos na rodovia federal. Um terceiro caminhão que aparece no vídeo não estaria correndo ou ultrapassando da mesma forma, segundo o leitor contou à reportagem de A Gazeta.

A primeira gravação mostra que um dos caminhões faz a ultrapassagem em um trecho da rodovia com faixa contínua. A linha amarela, segundo as regras de trânsito, proíbe ultrapassagens em ambos sentidos. As imagens mostram ainda que um carro passa apertado pela pista durante a ultrapassagem.

Em outro vídeo, gravado pouco tempo depois, a ultrapassagem acontece em um trecho com linha tracejada à esquerda. Ou seja, os caminhões que seguiam na pista da direita não poderiam fazer a ultrapassagem.

Após notar e gravar as ultrapassagens irregulares, o leitor informou à reportagem que fez uma denúncia a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , responsável pela fiscalização da rodovia federal.

A Gazeta procurou a A reportagem deprocurou a PRF para saber se houve fiscalização no trecho e se algum motorista foi abordado. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.