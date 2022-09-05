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Vídeo mostra caminhões fazendo ultrapassagens proibidas na BR 262

Dois veículos foram flagrados na altura de Domingos Martins fazendo ultrapassagens em trecho de faixa contínua e quase atingindo veículo. Imprudência teria durado até 20 minutos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2022 às 11:58

Publicado em 05 de Setembro de 2022 às 11:58

Dois caminhões foram flagrados fazendo ultrapassagens proibidas em alta velocidade em um trecho da BR 262 no Espírito Santo. Os vídeos, gravados por um leitor de A Gazeta que seguia de carona em um carro atrás dos veículos, foram registrados por volta das 19h deste domingo (4) na altura de Domingos Martins, na Região Serrana.
O autor dos vídeos, que preferiu não se identificar, relatou que a direção perigosa dos dois motoristas teria durado de 15 a 20 minutos na rodovia federal. Um terceiro caminhão que aparece no vídeo não estaria correndo ou ultrapassando da mesma forma, segundo o leitor contou à reportagem de A Gazeta.
A primeira gravação mostra que um dos caminhões faz a ultrapassagem em um trecho da rodovia com faixa contínua. A linha amarela, segundo as regras de trânsito, proíbe ultrapassagens em ambos sentidos. As imagens mostram ainda que um carro passa apertado pela pista durante a ultrapassagem.
Em outro vídeo, gravado pouco tempo depois, a ultrapassagem acontece em um trecho com linha tracejada à esquerda. Ou seja, os caminhões que seguiam na pista da direita não poderiam fazer a ultrapassagem.
Após notar e gravar as ultrapassagens irregulares, o leitor informou à reportagem que fez uma denúncia a Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pela fiscalização da rodovia federal.
A reportagem de A Gazeta procurou a PRF para saber se houve fiscalização no trecho e se algum motorista foi abordado. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.
Vídeo mostra caminhões fazendo ultrapassagens proibidas na BR 262

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