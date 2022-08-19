Fiorino e Siena batem de frente e duas pessoas ficam feridas na Serra

Acidente envolvendo dois carros na Av. Brasil, na Serra: lateral de um dos veículos ficou destruída

O impacto da batida foi tão forte que pneu dianteiro esquerdo do Siena foi arrancado e a frente do Fiorino também ficou bastante avariada. Devido ao acidente, o trânsito na via precisou ser interditado para o atendimento às vítimas.