Fiorino e Siena batem de frente e duas pessoas ficam feridas na Serra

Um acidente envolvendo dois carros deixou duas pessoas feridas na tarde desta sexta-feira (19) na Avenida Brasil, no bairro Novo Horizonte, na Serra. Segundo a Prefeitura da Serra, a Fiorino seguia em direção ao supermercado Canguru, em Jardim Limoeiro, enquanto o Siena trafegava no sentido Norte-Sul. O motorista deste veículo teria perdido o controle e o carro colidiu frontalmente no Fiat Fiorino.
O impacto da batida foi tão forte que pneu dianteiro esquerdo do Siena foi arrancado e a frente do Fiorino também ficou bastante avariada. Devido ao acidente, o trânsito na via precisou ser interditado para o atendimento às vítimas.
Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender uma ocorrência de colisão veicular no bairro Novo Horizonte, na Serra. Segundo informações do solicitante, haviam duas vítimas aguardando atendimento.
No local, os militares constataram a presença de ferimentos nas vítimas e realizaram os primeiros socorros. Uma dos envolvidos foi transportado pelos Bombeiros até o hospital Jayme dos Santos Neves, onde foi deixada aos cuidados da equipe médica. A outra vítima foi transportada por uma ambulância do Samu, mas não foi informado o local para onde foi levada.
Por volta das 17h30, a Guarda de Trânsito da Serra informou que o fluxo na via já havia sido normalizado.