Família do ES que morreu no Rio fez foto no carro antes de acidente fatal

A família que foi vítima de um acidente após o carro que estavam colidir com uma carreta, em Magé, no Rio de Janeiro, fez uma fotografia antes do acidente. Todos os ocupantes do veículo morreram após a colisão, que aconteceu no último domingo (27).
A foto mostra Soraya Brunhara Canuto de Andrade; o marido dela, Deocleciano Fonseca de Andrade Filho; o filho do casal, Rafael Canuto de Andrade; A companheira de Rafael, Iasmin Silva; e Adélia de Souza Fernandes, advogada e conhecida da família.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu no km 22 da BR 493, às 17h30 de domingo (27). A família voltava de um evento voluntário em Campinas, em São Paulo, quando sofreu o acidente. Três pessoas que estavam no carro morreram no local e duas foram socorridas com lesões graves, mas também faleceram posteriormente.
*Com informações da TV Gazeta Sul