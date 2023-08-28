Morre quinta vítima de acidente com família cachoeirense no Rio de Janeiro

Iasmin Silva chegou a ser levada para um hospital de Duque de Caxias (RJ), mas não resistiu. Crédito: redes Sociais

A quinta vítima do acidente no Rio de Janeiro que matou quatro moradores de Cachoeiro de Itapemirim, nesse domingo (27), também faleceu. Iasmin Silva, de 24 anos, chegou a ser socorrida com lesões graves para um hospital de Duque de Caxias, mas não resistiu. A vítima é companheira de Rafael Canuto de Andrade, que também faleceu no acidente.

A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que Iasmin Silva deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), no final da tarde de domingo (27).

De acordo com a direção do HMAPN, Iasmin Silva foi encaminhada direto para o Centro Cirúrgico, mas não resistiu, indo a óbito às 20h48, na mesma data (27). O veículo em que os cinco estavam retornava do Rio de Janeiro para Cachoeiro de Itapemirim, quando colidiram com uma carreta no km 22 da BR 493, às 17h30.

Acidente entre carreta e carro mata cachoeirenses no Rio de Janeiro Crédito: Leitor| A Gazeta