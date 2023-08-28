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Tragédia

Morre quinta vítima de acidente com família cachoeirense no Rio de Janeiro

Batida entre o carro em que estava a família e uma carreta ocorreu neste domingo (27), em Magé
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

28 ago 2023 às 16:16

Publicado em 28 de Agosto de 2023 às 16:16

vítimas de Cachoeiro mortas em acidente no Rj
Iasmin Silva chegou a ser levada para um hospital de Duque de Caxias (RJ), mas não resistiu. Crédito: redes Sociais
A quinta vítima do acidente no Rio de Janeiro que matou quatro moradores de Cachoeiro de Itapemirim, nesse domingo (27), também faleceu. Iasmin Silva, de 24 anos, chegou a ser socorrida com lesões graves para um hospital de Duque de Caxias, mas não resistiu. A vítima é companheira de Rafael Canuto de Andrade, que também faleceu no acidente.
A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que Iasmin Silva deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), no final da tarde de domingo (27).
De acordo com a direção do HMAPN, Iasmin Silva foi encaminhada direto para o Centro Cirúrgico, mas não resistiu, indo a óbito às 20h48, na mesma data (27). O veículo em que os cinco estavam retornava do Rio de Janeiro para Cachoeiro de Itapemirim, quando colidiram com uma carreta no km 22 da BR 493, às 17h30.
Acidente entre carreta e carro mata cachoeirenses no Rio de Janeiro
Acidente entre carreta e carro mata cachoeirenses no Rio de Janeiro Crédito: Leitor| A Gazeta
Também faleceram no acidente Soraya Brunhara Canuto de Andrade, chefe da Divisão de Administração do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES) em Cachoeiro de Itapemirim, o marido dela, Deocleciano Fonseca de Andrade Filho; um filho do casal, Rafael Canuto de Andrade, e Adélia de Souza Fernandes, advogada conhecida da família.

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