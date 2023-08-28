Quem são as vítimas de Cachoeiro mortas em acidente fatal no Rio de Janeiro

Na ordem: Adélia de Souza Fernandes, Rafael Canuto de Andrade; , Soraya Brunhara Canuto de Andrade, Deocleciano Fonseca de Andrade Filho e Iasmin Silva. Crédito: redes Sociais

Quatro das cinco pessoas envolvidas em um grave acidente entre um carro e uma carreta no domingo (27), em Magé, no Rio de Janeiro, eram da mesma família. Morreram a chefe da Divisão de Administração do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES) de Cachoeiro, Soraya Brunhara Canuto de Andrade; o marido dela, Deocleciano Fonseca de Andrade Filho; um filho do casal, Rafael Canuto de Andrade; A companheira de Rafael, Iasmin Silva; e Adélia de Souza Fernandes, advogada e conhecida da família.

As idades das vítimas não foram informadas. De acordo com informações do Lions Club - entidade da qual a família era integrante - à reportagem da TV Gazeta Sul, eles voltavam de um evento voluntário em Campinas, São Paulo, quando sofreram o acidente.

Soraya Brunhara Canuto de Andrade era Chefe da Divisão de Administração do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES) de Cachoeiro, e integrante do Lions Clube.

Soraya Brunhara Canuto de Andrade e Deocleciano Fonseca de Andrade Filho Crédito: redes Sociais

Deocleciano Fonseca de Andrade Filho, era ex-governador do Lions Clube “Frade e a Freira” e ex-chefe da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Cachoeiro de Itapemirim.

Rafael Canuto de Andrade trabalhava na Caixa Econômica Federal de Presidente Kennedy.

Rafael Canuto de Andrade também morreu no acidente Crédito: redes Sociais

Adélia de Souza Fernandes era advogada e ex-servidora pública da Prefeitura de Atílio Vivácqua.

Adélia de Souza Fernandes era servidora da Prefeitura de Atílio Vivácqua Crédito: redes Sociais

Iasmin Silva, era companheira de Rafael e trabalhava na Caixa Econômica Federal de Presidente Kennedy.

Iasmin Silva foi socorrida, mas faleceu no hospital. Crédito: redes Sociais

O acidente

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu no km 22 da BR 493, às 17h30 de domingo (27). Três pessoas que estavam no carro morreram no local e duas foram socorridas com lesões graves.

Iasmin Silva, namorada de Rafael, foi uma das vítimas que chegaram a ser socorridas para o hospital, mas teve a morte confirmada na tarde desta segunda-feira (28). De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, Iasmin Silva deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), no final da tarde deste domingo (27), foi encaminhada direto para o Centro Cirúrgico, mas não resistiu, indo a óbito às 20h48, na mesma data (27).