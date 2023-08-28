Quem são as vítimas de Cachoeiro mortas em acidente fatal no Rio de Janeiro

Quatro das cinco pessoas envolvidas em um grave acidente entre um carro e uma carreta no domingo (27), em Magé, no Rio de Janeiro, eram da mesma família. Morreram a chefe da Divisão de Administração do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES) de Cachoeiro, Soraya Brunhara Canuto de Andrade; o marido dela, Deocleciano Fonseca de Andrade Filho; um filho do casal, Rafael Canuto de Andrade; A companheira de Rafael, Iasmin Silva; e Adélia de Souza Fernandes, advogada e conhecida da família.
As idades das vítimas não foram informadas. De acordo com informações do Lions Club - entidade da qual a família era integrante - à reportagem da TV Gazeta Sul, eles voltavam de um evento voluntário em Campinas, São Paulo, quando sofreram o acidente.
Soraya Brunhara Canuto de Andrade era Chefe da Divisão de Administração do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES) de Cachoeiro, e integrante do Lions Clube.
Deocleciano Fonseca de Andrade Filho, era ex-governador do Lions Clube “Frade e a Freira” e ex-chefe da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Cachoeiro de Itapemirim.
Rafael Canuto de Andrade trabalhava na Caixa Econômica Federal de Presidente Kennedy.
Adélia de Souza Fernandes era advogada e ex-servidora pública da Prefeitura de Atílio Vivácqua.
Iasmin Silva, era companheira de Rafael e trabalhava na Caixa Econômica Federal de Presidente Kennedy.
O acidente
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu no km 22 da BR 493, às 17h30 de domingo (27). Três pessoas que estavam no carro morreram no local e duas foram socorridas com lesões graves.
Iasmin Silva, namorada de Rafael, foi uma das vítimas que chegaram a ser socorridas para o hospital, mas teve a morte confirmada na tarde desta segunda-feira (28). De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, Iasmin Silva deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), no final da tarde deste domingo (27), foi encaminhada direto para o Centro Cirúrgico, mas não resistiu, indo a óbito às 20h48, na mesma data (27).