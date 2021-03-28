Ex-goleiro da Desportiva morre em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste

Augusto Silva de Freitas, de 21 anos, morreu em um acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica Crédito: Internauta

Um acidente na madrugada deste domingo (28), na Rodovia Leste-Oeste, na altura do bairro Rio Marinho, em Vila Velha , terminou com a morte do jovem Augusto Silva de Freitas, de 21 anos. Ele era ex-goleiro da Desportiva Ferroviária.

De acordo com a Polícia Militar , o carro onde o ex-goleiro estava se chocou contra um poste e capotou. Augusto era passageiro do veículo e com o impacto da batida foi arremessado para fora do carro.

O motorista, que não teve o nome divulgado, foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu positivo.

"O passageiro não aguentou aos ferimentos e foi a óbito. O motorista fez o teste de etilômetro que deu positivo e, por conta dos ferimentos, foi socorrido pelo Samu ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Lá ele permanece sob escolta policial. A Polícia Civil foi acionada. O carro não tinha nenhuma restrição e ficou à disposição da proprietária", diz a nota enviada pela PM.

A Gazeta também acionou a A reportagem detambém acionou a Polícia Civil , mas até o momento a demanda não foi respondida. Assim que houver retorno, essa matéria será atualizada.

HOMENAGEM DA DESPORTIVA

Augusto Silva de Freitas foi goleiro das categorias de base da Desportiva Ferroviária e chegou a disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2019, uma das mais importantes competições de base do Brasil. Após o torneio ele chegou a ser integrado ao elenco profissional do clube Grená.