Ex-goleiro da Desportiva morre em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste

Um acidente na madrugada deste domingo (28), na Rodovia Leste-Oeste, na altura do bairro Rio Marinho, em Vila Velha, terminou com a morte do jovem Augusto Silva de Freitas, de 21 anos. Ele era ex-goleiro da Desportiva Ferroviária.
De acordo com a Polícia Militar, o carro onde o ex-goleiro estava se chocou contra um poste e capotou. Augusto era passageiro do veículo e com o impacto da batida foi arremessado para fora do carro.
O motorista, que não teve o nome divulgado, foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu positivo.
"O passageiro não aguentou aos ferimentos e foi a óbito. O motorista fez o teste de etilômetro que deu positivo e, por conta dos ferimentos, foi socorrido pelo Samu ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Lá ele permanece sob escolta policial. A Polícia Civil foi acionada. O carro não tinha nenhuma restrição e ficou à disposição da proprietária", diz a nota enviada pela PM.
A reportagem de A Gazeta também acionou a Polícia Civil, mas até o momento a demanda não foi respondida. Assim que houver retorno, essa matéria será atualizada.
HOMENAGEM DA DESPORTIVA
Augusto Silva de Freitas foi goleiro das categorias de base da Desportiva Ferroviária e chegou a disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2019, uma das mais importantes competições de base do Brasil. Após o torneio ele chegou a ser integrado ao elenco profissional do clube Grená.
Atualmente, Augusto não atuava mais como jogador de futebol. Apesar disso, a Desportiva Ferroviária emitiu nota em que lamenta a morte do ex-atleta e deseja "força aos familiares e amigos". A conta oficial do clube no Instagram chegou a publicar, no stories, vídeos de grandes defesas do goleiro com a camisa do time.