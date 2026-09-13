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Moto x micro-ônibus

Estudante de Medicina Veterinária morre em acidente em Ibiraçu

Jovem foi encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu e morreu horas depois. Outra vítima também foi socorrida

Publicado em 13 de Setembro de 2026 às 13:51

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

13 set 2026 às 13:51
Larissa Gambarti era graduanda em Medicina Veterinária na Universidade Vila Velha.
Larissa Gambarti era graduanda em Medicina Veterinária na Universidade Vila Velha. Redes sociais

Uma jovem de 20 anos morreu após sofrer um acidente entre uma moto e um micro-ônibus na BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (13). A vítima, Larissa Gambarti, era estudante de Medicina Veterinária na Universidade de Vila Velha. Uma outra jovem, que seguia na mesma moto que a universitária, ficou ferida. Já Larissa chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Não há informações sobre qual delas conduzia o veículo.


A Ecovias Capixaba afirma que o acidente foi registrado no km 211 da rodovia às 00h09. Além da concessionária, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foram acionados para atender a ocorrência. Ainda de acordo com a Ecovias, duas pessoas foram encaminhadas para atendimento médico.


Segundo a Polícia Científica, o corpo da jovem foi recolhido por volta de 3h no Pronto Socorro de Ibiraçu e encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. 


Nas redes sociais, o Centro Acadêmico de Medicina Veterinária da UVV publicou uma nota de pesar em memória de Larissa, desejando conforto aos que conheciam a estudante.

Centro Acadêmico do curso em que Larissa estudava publicou nota de pesar em sua memória.
Centro Acadêmico do curso em que Larissa estudava publicou nota de pesar em sua memória. Redes sociais

A Polícia Civil informa que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Polícia de Ibiraçu. Mais informações sobre outras vítimas e a dinâmica da ocorrência não foram divulgadas.

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