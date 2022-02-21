ES 484 segue interditada após chuva em cidades da Região Sul

A chuva no último sábado (19) causou alagamentos em diversas cidades e danificou estradas na Região Sul do Espírito Santo. Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), a ES 484 segue com o trânsito interrompido em dois pontos.
No quilômetro 205 da ES 484, o trecho que liga Guaçuí a São José do Calçado foi interditado pela Defesa Civil devido aos danos na ponte causados pelas fortes chuvas. Uma barreira de terra precisou ser colocada, pois mesmo com o risco, moradores estavam transitando na via.
O local fica na chegada de Guaçuí, no sentido São José do Calçado. Além do surgimento de rachaduras no asfalto, parte da ponte cedeu e pode desmoronar. A orientação aos motoristas, como alternativa, é pegar a estrada do Distrito do Café, em Alegre, pela rodovia ES 181, passando por Arraial do Café e São Benedito. Sobre o local, o DER disse que irá analisar os danos estruturais na ponte.
Também na ES 484, outro ponto está comprometido. É o quilômetro 155, trecho não pavimentado entre as localidades de Itaici e Araraí, já em Muniz Freire. A via foi interditada em janeiro e piorou com a chuva. A alternativa também é passar por Alegre, pela ES 181. O órgão informou que está elaborando projeto para realizar a contratação da pavimentação do trecho.
No domingo (20), a ES 391 e a ES 297, em Mimoso do Sul, que estavam interditadas, por conta da cheia do Rio Muqui, foram liberadas.