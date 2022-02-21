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ES 484 segue interditada após chuva em cidades da Região Sul

Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), a rodovia continua com o trânsito interrompido em dois pontos

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 13:49

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 fev 2022 às 13:49
Rodovias seguem interditadas no Sul após chuva
Ponte interditada em Guaçuí Crédito: Corpo de Bombeiros
A chuva no último sábado (19) causou alagamentos em diversas cidades e danificou estradas na Região Sul do Espírito Santo. Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), a ES 484 segue com o trânsito interrompido em dois pontos. 
No quilômetro 205 da ES 484, o trecho que liga Guaçuí São José do Calçado foi interditado pela Defesa Civil devido aos danos na ponte causados pelas fortes chuvas. Uma barreira de terra precisou ser colocada, pois mesmo com o risco, moradores estavam transitando na via.
Rodovias seguem interditadas no Sul após chuva
Barreira de terra foi colocada para evitar a passagem de carros no Sul do ES Crédito: Corpo de Bombeiros
O local fica na chegada de Guaçuí, no sentido São José do Calçado. Além do surgimento de rachaduras no asfalto, parte da ponte cedeu e pode desmoronar. A orientação aos motoristas, como alternativa, é pegar a estrada do Distrito do Café, em Alegre, pela rodovia ES 181, passando por Arraial do Café e São Benedito. Sobre o local, o DER disse que irá analisar os danos estruturais na ponte.
Também na ES 484, outro ponto está comprometido. É o quilômetro 155, trecho não pavimentado entre as localidades de Itaici e Araraí, já em Muniz Freire. A via foi interditada em janeiro e piorou com a chuva. A alternativa também é passar por Alegre, pela ES 181. O órgão informou que está elaborando projeto para realizar a contratação da pavimentação do trecho.
ES-484, que liga Muniz Freire e Alegre, no Sul do Espírito Santo, continua interditada nos dois sentidos
ES 484, que liga Muniz Freire e Alegre, no Sul do Espírito Santo, continua interditada nos dois sentidos Crédito: Divulgação/ PMF
No domingo (20), a ES 391 e a ES 297, em Mimoso do Sul, que estavam interditadas, por conta da cheia do Rio Muqui, foram liberadas.

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