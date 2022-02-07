Engavetamento complica o trânsito na Terceira Ponte

Engavetamento entre três carros trava trânsito na 3ª Ponte Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A manhã começou complicada para quem passou pela Terceira Ponte na manhã desta segunda-feira (7). Um engavetamento entre três veículos fechou uma das faixas no sentido Vila Velha-Vitória. Nas imagens registradas pelo sistema de monitoramento da ponte é possível ver que um dos carros ficou com as rodas traseiras levantadas.

Por volta das 7h20, um guincho atuava para retirar o terceiro veículo envolvido no acidente.

OUTRO ACIDENTE

A Rodosol informou à reportagem que foram dois acidentes no mesmo local. Um segundo ocorreu quando um quarto veículo tentou desviar do engavetamento e colidiu com uma moto. Segundo a empresa, a via foi totalmente liberada às 7h23 e não houve feridos.

TRÂNSITO EM VILA VELHA

Após as batidas, o trânsito ficou lento em Vila Velha. A Guarda Municipal da cidade informou às 9h58 que está atuando nas vias de acesso e no entorno da Terceira Ponte, para garantia de fluxo do tráfego de veículos. Ressaltou ainda que não há mais nada interrompendo o trânsito.