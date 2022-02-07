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Nesta segunda (7)

Engavetamento complica o trânsito na Terceira Ponte

Nas imagens registradas pelo sistema de monitoramento da ponte é possível ver que um dos carros ficou com as rodas traseiras levantadas

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 07:12

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 fev 2022 às 07:12
Acidente na Terceira Ponte
Engavetamento entre três carros trava trânsito na 3ª Ponte Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A manhã começou complicada para quem passou pela Terceira Ponte na manhã desta segunda-feira (7). Um engavetamento entre três veículos fechou uma das faixas no sentido Vila Velha-Vitória. Nas imagens registradas pelo sistema de monitoramento da ponte é possível ver que um dos carros ficou com as rodas traseiras levantadas.
Por volta das 7h20, um guincho atuava para retirar o terceiro veículo envolvido no acidente. 

OUTRO ACIDENTE

A Rodosol informou à reportagem que foram dois acidentes no mesmo local. Um segundo ocorreu quando um quarto veículo tentou desviar do engavetamento e colidiu com uma moto. Segundo a empresa, a via foi totalmente liberada às 7h23 e não houve feridos. 

TRÂNSITO EM VILA VELHA

Após as batidas, o trânsito ficou lento em Vila Velha. A Guarda Municipal da cidade informou às 9h58 que está atuando nas vias de acesso e no entorno da Terceira Ponte, para garantia de fluxo do tráfego de veículos. Ressaltou ainda que não há mais nada interrompendo o trânsito.

Atualização

07/02/2022 - 10:04
Após a publicação da reportagem, a Rodosol informou que aconteceu outro acidente no mesmo local. Às 9h58, a Guarda de Vila Velha comunicou que não há mais nada interrompendo o trânsito. O texto foi atualizado.

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