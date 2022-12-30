Duas pessoas ficam feridas após caminhão cair de ribanceira em Rio Bananal

Caminhão tomba e deixa feridos em Rio Bananal Crédito: Leitor | A Gazeta

Um caminhão caiu de uma ribanceira e tombou no fim da manhã desta sexta-feira (30) na localidade de Córrego Santa Rita, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram presas às ferragens do veículo e precisaram ser desencarceradas.

Caminhão capota nesta sexta-feira (30) no Córrego Santa Rita, em Rio Bananal Crédito: Leitor | A Gazeta

Os bombeiros informaram que, após a equipe fazer o resgate dos ocupantes do caminhão, as vítimas ficaram sob os cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde.