Duas pessoas ficam feridas após caminhão cair de ribanceira em Rio Bananal

Um caminhão caiu de uma ribanceira e tombou no fim da manhã desta sexta-feira (30) na localidade de Córrego Santa Rita, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram presas às ferragens do veículo e precisaram ser desencarceradas.
Os bombeiros informaram que, após a equipe fazer o resgate dos ocupantes do caminhão, as vítimas ficaram sob os cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde.
A reportagem procurou a Polícia Militar para mais detalhes sobre o acidente, assim que houver retorno o texto será atualizado.