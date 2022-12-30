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Acidente

Duas pessoas ficam feridas após caminhão cair de ribanceira em Rio Bananal

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas ficaram presas às ferragens do veículo e precisaram ser desencarceradas

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 17:30

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

30 dez 2022 às 17:30
Caminhão tomba e deixa feridos em Rio Bananal
Caminhão tomba e deixa feridos em Rio Bananal Crédito: Leitor | A Gazeta
Um caminhão caiu de uma ribanceira e tombou no fim da manhã desta sexta-feira (30) na localidade de Córrego Santa Rita, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram presas às ferragens do veículo e precisaram ser desencarceradas.
Caminhão capota nesta sexta-feira (30) no Córrego Santa Rita, em Rio Bananal
Caminhão capota nesta sexta-feira (30) no Córrego Santa Rita, em Rio Bananal Crédito: Leitor | A Gazeta
Os bombeiros informaram que, após a equipe fazer o resgate dos ocupantes do caminhão, as vítimas ficaram sob os cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde.
A reportagem procurou a Polícia Militar para mais detalhes sobre o acidente, assim que houver retorno o texto será atualizado.

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