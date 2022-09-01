Dois cavalos morrem atropelados na Rodovia do Contorno, na Serra

Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra que um dos animais caiu na pista, enquanto o outro está fora da faixa. Veja abaixo:

A concessionária acrescentou que equipes estão no local para fazer a sinalização e o atendimento à ocorrência, que aconteceu no quilômetro 276. O caminhão boiadeiro da Eco101 foi acionado para remover os animais e o motorista da carreta não ficou ferido.