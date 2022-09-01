Dois cavalos morrem atropelados na Rodovia do Contorno, na Serra

Dois cavalos morreram depois de serem atropelados por uma carreta na Rodovia do Contorno, na altura do Alphaville, na Serra, na manhã desta quinta-feira (1). De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, uma das pistas no sentido Norte do Estado está interditada.
Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra que um dos animais caiu na pista, enquanto o outro está fora da faixa. Veja abaixo:
A concessionária acrescentou que equipes estão no local para fazer a sinalização e o atendimento à ocorrência, que aconteceu no quilômetro 276. O caminhão boiadeiro da Eco101 foi acionado para remover os animais e o motorista da carreta não ficou ferido.
A reportagem de A Gazeta demandou a PRF e a Prefeitura da Serra para mais detalhes sobre o acidente, mas ainda não obteve retorno. Assim que houver novas informações, o texto será atualizado.