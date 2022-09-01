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Acidente

Dois cavalos morrem atropelados na Rodovia do Contorno, na Serra

Uma pista no sentido Norte do Estado foi interditada e equipes da Eco101 estão no local. Acidente aconteceu na manhã desta quinta (1)
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

01 set 2022 às 07:48

Publicado em 01 de Setembro de 2022 às 07:48

Cavalos morrem depois de serem atropelados na Rodovia do Contorno, na Serra
Cavalos morrem depois de serem atropelados na Rodovia do Contorno, na Serra Crédito: Reprodução
Dois cavalos morreram depois de serem atropelados por uma carreta na Rodovia do Contorno, na altura do Alphaville, na Serra, na manhã desta quinta-feira (1). De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, uma das pistas no sentido Norte do Estado está interditada.
Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra que um dos animais caiu na pista, enquanto o outro está fora da faixa. Veja abaixo:
A concessionária acrescentou que equipes estão no local para fazer a sinalização e o atendimento à ocorrência, que aconteceu no quilômetro 276. O caminhão boiadeiro da Eco101 foi acionado para remover os animais e o motorista da carreta não ficou ferido.
A reportagem de A Gazeta demandou a PRF e a Prefeitura da Serra para mais detalhes sobre o acidente, mas ainda não obteve retorno. Assim que houver novas informações, o texto será atualizado.

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