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Sentido Vila Velha

Dois acidentes deixam trânsito complicado na Terceira Ponte

Segundo a Rodosol, às 14h48 houve um engavetamento envolvendo quatro veículos, mas sem feridos. Minutos depois, dois motociclistas se envolveram em acidente e foram socorridos por ambulância

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 15:54

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

26 nov 2021 às 15:54
O motorista que trafega pela Terceira Ponte deve ter paciência: um longo congestionamento se formou devido a dois acidentes na via na tarde desta sexta-feira (26). Segundo a Rodosol, que administra o trecho, as ocorrências foram registradas no sentido do Vitória - Vila Velha. Por conta de uma das colisões, uma das faixas precisou ser interditada e foi liberada quase uma horas após a batida.
A concessionária informou que a primeira ocorrência foi registrada às 14h48 na descida da ponte, já chegando no município de Vila Velha: um engavetamento envolvendo quatro veículos. As equipes da Rodosol atuaram no local e não há registros de feridos. 
Acidentes deixam o trânsito complicado na Terceira Ponte
Acidentes deixam o trânsito complicado na Terceira Ponte Crédito: Reprodução/ Rodosol
Minutos depois, quando as equipes se deslocavam pela ponte, se depararam com outro acidente, às 14h51, envolvendo duas motos e um carro, no vão central. Os dois motociclistas foram atendidos por uma ambulância da Rodosol. Uma das pistas no sentido Vila Velha precisou ser interditada para o resgate. A via foi liberada às 15h55. 
Devido às colisões, houve retenção no trânsito e uma longa fila de veículos se formou no sentido Vila Velha, havendo também reflexos nas principais vias da Capital que dão acesso à ponte: desde a Reta da Penha, Avenida Cezar Hilal e ruas Dukla de Aguiar e Clóvis Machado.

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