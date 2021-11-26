Dois acidentes deixam trânsito complicado na Terceira Ponte

O motorista que trafega pela Terceira Ponte deve ter paciência: um longo congestionamento se formou devido a dois acidentes na via na tarde desta sexta-feira (26). Segundo a Rodosol , que administra o trecho, as ocorrências foram registradas no sentido do Vitória - Vila Velha. Por conta de uma das colisões, uma das faixas precisou ser interditada e foi liberada quase uma horas após a batida.

A concessionária informou que a primeira ocorrência foi registrada às 14h48 na descida da ponte, já chegando no município de Vila Velha: um engavetamento envolvendo quatro veículos. As equipes da Rodosol atuaram no local e não há registros de feridos.

Acidentes deixam o trânsito complicado na Terceira Ponte Crédito: Reprodução/ Rodosol

Minutos depois, quando as equipes se deslocavam pela ponte, se depararam com outro acidente, às 14h51, envolvendo duas motos e um carro, no vão central. Os dois motociclistas foram atendidos por uma ambulância da Rodosol. Uma das pistas no sentido Vila Velha precisou ser interditada para o resgate. A via foi liberada às 15h55.