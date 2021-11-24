Trecho da ES 261 em Itarana será interditado por 3 dias para reparos

O km 53 da rodovia ES 261, entre o Trevo de Caldeirão e a Praça Oito, em Itarana, região Central Serrana do Estado, vai ficar interditado das 5h desta quinta-feira (25) até as 23h59 de sábado (27) para reparos nos dispositivos de drenagem afetados pelas fortes chuvas que atingiram a região. Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), a previsão é de que a estrada — que liga o município a Santa Teresa — volte a operar no sistema “pare e siga” a partir de domingo (28). A rota alternativa é passar por Laranja da Terra ou Itaguaçu.
O DER-ES informou que, em decorrência dos estragos causados pelas chuvas das últimas semanas no município, desde a última segunda-feira (22) a rodovia funciona em sistema “pare e siga", para a execução de obras emergenciais. Mas a equipe técnica optou pela interdição total da pista após ser verificado que a erosão avançava para outros trechos da rodovia.