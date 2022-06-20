O Espírito Santo registrou queda nos números de acidentes, pessoas feridas e mortes em decorrência do trânsito em rodovias federais durante o feriadão. Segundo números divulgados pela Polícia Rodoviária Federal, foram 24 acidentes com dois óbitos em cinco dias da Operação Corpus Christi 2022.
A operação começou na última quarta-feira (15) e foi encerrada às 23h59 de domingo (19). A PRF avaliou como "redução marcante" as ocorrências registradas neste ano, considerando que houve aumento de veículos transitando pelas rodovias devido ao menor controle sanitário na pandemia.
VEJA A COMPARAÇÃO ENTRE OS DOIS ANOS:
Acidentes: houve uma redução de 49%
- 2021 - 47 registros
- 2022 - 24 registros
Pessoas feridas: diminuição foi de 75%
- 2021 - 60 registros
- 2022 - 15 registros
Mortes: retraiu em 66%
- 2021 - 6 registros
- 2022 - 2 registros
Em cinco dias de operação, foram abordados 1.899 veículos e 2.129 pessoas. Além disso, 73 veículos foram recolhidos com irregularidades. Foram registrados 281 autos de infração por ultrapassagem em local proibido e 159 por falta do uso de cinto de segurança ou dispositivo de retenção para crianças.
DUAS MORTES NO ES EM RODOVIAS FEDERAIS NO FERIADO
O número de mortes teve queda, e o Espírito Santo registrou dois óbitos em acidentes em rodovias federais durante o feriado. As duas ocorreram no sábado (18).
A primeira foi em Sooretama, no km 115 da BR 101. Um motociclista morreu após um acidente envolvendo a moto em que estava e uma carreta, no fim da tarde de sábado (18). O trecho ficou interditado das 17h às 20h30. A segunda morte foi registrada no km 183 da BR 262, em Iúna, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal.
Corpus Christi - acidentes e mortes caem nas BRs do ES no feriadão