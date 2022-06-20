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Dados da PRF

Corpus Christi: acidentes e mortes caem nas BRs do ES no feriadão

Foram duas mortes em 24 acidentes registrados em cinco dias de operação nas rodovias federais. Houve também redução no número de pessoas feridas, comparando com os dados de 2021

Publicado em 20 de Junho de 2022 às 15:46

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

20 jun 2022 às 15:46
O Espírito Santo registrou queda nos números de acidentes, pessoas feridas e mortes em decorrência do trânsito em rodovias federais durante o feriadão. Segundo números divulgados pela Polícia Rodoviária Federal, foram 24 acidentes com dois óbitos em cinco dias da Operação Corpus Christi 2022.
BR 101 corta a Reserva Biológica de Sooretama
Um motociclista morreu em acidente na BR 101, em Sooretama Crédito: Vitor Jubini - 03/05/2019
A operação começou na última quarta-feira (15) e foi encerrada às 23h59 de domingo (19). A PRF avaliou como "redução marcante" as ocorrências registradas neste ano, considerando que houve aumento de veículos transitando pelas rodovias devido ao menor controle sanitário na pandemia.

VEJA A COMPARAÇÃO ENTRE OS DOIS ANOS:

Acidentes: houve uma redução de 49%
  • 2021 - 47 registros
  • 2022 - 24 registros
Pessoas feridas: diminuição foi de 75%
  • 2021 - 60 registros
  • 2022 - 15 registros
Mortes: retraiu em 66%
  • 2021 - 6 registros
  • 2022 - 2 registros
Em cinco dias de operação, foram abordados 1.899 veículos e 2.129 pessoas. Além disso, 73 veículos foram recolhidos com irregularidades. Foram registrados 281 autos de infração por ultrapassagem em local proibido e 159 por falta do uso de cinto de segurança ou dispositivo de retenção para crianças.

DUAS MORTES NO ES EM RODOVIAS FEDERAIS NO FERIADO

O número de mortes teve queda, e o Espírito Santo registrou dois óbitos em acidentes em rodovias federais durante o feriado. As duas ocorreram no sábado (18).
A primeira foi em Sooretama, no km 115 da BR 101. Um motociclista morreu após um acidente envolvendo a moto em que estava e uma carreta, no fim da tarde de sábado (18). O trecho ficou interditado das 17h às 20h30. A segunda morte foi registrada no km 183 da BR 262, em Iúna, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal.
Corpus Christi - acidentes e mortes caem nas BRs do ES no feriadão

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