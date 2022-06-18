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Acidente com morte deixa BR 101 totalmente interditada em Sooretama

Motociclista morreu em grave acidente com uma carreta, no final da tarde deste sábado (18). A rodovia foi totalmente interditada nos dois sentidos

Publicado em 18 de Junho de 2022 às 18:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2022 às 18:24
Um grave acidente envolvendo uma carreta e uma motocicleta, no final da tarde deste sábado (18), interditou totalmente a BR 101, em Sooretama, no norte do Estado, por mais de três horas. 
De acordo com a PRF, o acidente aconteceu por volta das 17h, no km 115 da BR. A pista foi liberada somente por volta de 20h30. O motociclista morreu no local. O motorista da carreta ficou sem ferimentos. 
BR 101 corta a Reserva Biológica de Sooretama
BR 101 corta a Reserva Biológica de Sooretama Crédito: Vitor Jubini - 03/05/2019
A rodovia foi totalmente interditada nos dois sentidos. Equipes da concessionária que administra a rodovia e equipes da Polícia Rodoviária Federal foram enviadas ao local. O trânsito foi liberado após os trabalhos.

Atualização

19/06/2022 - 8:48
A Polícia Rodoviária Federal informou na manhã deste domingo (19) que o trânsito na rodovia foi totalmente liberado por volta das 20h30 de sábado. O texto foi atualizado.

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