Acidente com morte deixa BR 101 totalmente interditada em Sooretama

Um grave acidente envolvendo uma carreta e uma motocicleta, no final da tarde deste sábado (18), interditou totalmente a BR 101, em Sooretama, no norte do Estado, por mais de três horas.

De acordo com a PRF, o acidente aconteceu por volta das 17h, no km 115 da BR. A pista foi liberada somente por volta de 20h30. O motociclista morreu no local. O motorista da carreta ficou sem ferimentos.

BR 101 corta a Reserva Biológica de Sooretama Crédito: Vitor Jubini - 03/05/2019

A rodovia foi totalmente interditada nos dois sentidos. Equipes da concessionária que administra a rodovia e equipes da Polícia Rodoviária Federal foram enviadas ao local. O trânsito foi liberado após os trabalhos.