Acidente com morte deixa BR 101 totalmente interditada em Sooretama

Um grave acidente envolvendo uma carreta e uma motocicleta, no final da tarde deste sábado (18), interditou totalmente a BR 101, em Sooretama, no norte do Estado, por mais de três horas.
De acordo com a PRF, o acidente aconteceu por volta das 17h, no km 115 da BR. A pista foi liberada somente por volta de 20h30. O motociclista morreu no local. O motorista da carreta ficou sem ferimentos.
A rodovia foi totalmente interditada nos dois sentidos. Equipes da concessionária que administra a rodovia e equipes da Polícia Rodoviária Federal foram enviadas ao local. O trânsito foi liberado após os trabalhos.
Atualização
19/06/2022 - 8:48
A Polícia Rodoviária Federal informou na manhã deste domingo (19) que o trânsito na rodovia foi totalmente liberado por volta das 20h30 de sábado. O texto foi atualizado.