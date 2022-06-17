Motorista alcoolizado atropela motociclista na Norte Sul, em Vitória

Um motociclista ficou ferido após ser atingido por um carro e arrastado com a moto por cerca de 20 metros na Avenida Norte Sul. O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (16), na altura do bairro Jardim Camburi , em Vitória

O motorista do carro, identificado como Tulio Cattabriga Diniz, de 37 anos, fugiu do local, mas foi localizado pouco depois, segundo apuração da TV Gazeta. Ele foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. O condutor fez o teste do bafômetro, que apontou que ele estava dirigindo alcoolizado.

Uma câmera de videomonitoramento na avenida flagrou o acidente. Nas imagens, é possível ver a moto sendo arrastada pelo carro, provocando faíscas no asfalto. O motorista só parou o veículo cerca de 20 metros depois da batida.

No momento em que foi preso, Tulio Cattabriga Diniz disse para a reportagem da TV Gazeta que só havia bebido uma cerveja e que não estava bêbado. O bafômetro, no entanto, apontou que a quantidade de álcool no sangue era de 1,17 ml/litro de ar expelido, mais de três vezes acima do limite em que é considerado crime, de 0,33 ml/L.

Moradores da região contaram que houve um estrondo com a batida e que, logo após perceber que estava arrastando a moto, o motorista passou para a outra pista e fugiu, sendo perseguido por outros motoristas que o encontraram e chamaram a polícia. No asfalto ficaram partes da moto e até a placa do carro.

O motociclista foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o São Lucas, em Vitória.

FIANÇA DE R$ 24.240

Tulio chegou a ser levado para o Centro de Triagem de Viana, onde passou por audiência de custódia. Por ser réu primário, o juiz do plantão vigente fixou fiança no valor de 20 salários mínimos, ou seja, R$ 24.240, para o motorista deixar a prisão e responder em liberdade.

Além da fiança, ele terá que cumprir medidas como cautelares, como proibição de deixar a Comarca de Vitória sem autorização judicial, recolhimento domiciliar de 20h às 6h, apresentação mensal em juízo e proibição de frequentar bares, boates e estabelecimentos similares.