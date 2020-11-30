Construção de ciclovia causa lentidão na Avenida Rio Branco, em Vitória

A construção de uma ciclovia na Avenida Rio Branco, no bairro Santa Lúcia, deixa o trânsito de veículos lento na Capital Vitória durante a tarde desta segunda-feira (30). Registros do fotógrafo Fernando Madeira mostram que os automóveis dividem a pista com os funcionários que trabalham na obra. A implantação da ciclovia, que promoverá um espaço de circulação exclusiva aos ciclistas, faz parte de uma obra avaliada em cerca de R$ 6,3 milhões pela Prefeitura de Vitória, e que teve início no fim de setembro.
Lentidão no trânsito na Avenida Rio Branco, em Vitória
De acordo com as informações divulgadas pela administração municipal ainda em outubro, o objetivo é recuperar e adequar 30 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas em vários pontos da cidade até o fim de novembro.
A obra atenderá avenidas como a Norte Sul, Serafim Derenzi, Dante Michelini, Fernando Ferrari, além da Rio Branco, em Santa Lúcia.
A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Vitória para saber sobre um prazo para o término das obras e a respeito de desvios no trânsito, mas ainda não obteve respostas.
A Guarda Municipal também foi acionada, e informou que não há nenhum registro de acidentes no local. A lentidão no trecho se apresenta como consequência das obras.