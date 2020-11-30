Construção de ciclovia causa lentidão na Avenida Rio Branco, em Vitória

Construção de ciclovia deixa trânsito lento em Santa Lúcia, Vitória Crédito: Fernando Madeira

Lentidão no trânsito na Avenida Rio Branco, em Vitória

De acordo com as informações divulgadas pela administração municipal ainda em outubro, o objetivo é recuperar e adequar 30 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas em vários pontos da cidade até o fim de novembro.

A obra atenderá avenidas como a Norte Sul, Serafim Derenzi, Dante Michelini, Fernando Ferrari, além da Rio Branco, em Santa Lúcia.

A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Vitória para saber sobre um prazo para o término das obras e a respeito de desvios no trânsito, mas ainda não obteve respostas.