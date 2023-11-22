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Na ES 445

Ciclista perde equilíbrio, cai e morre atropelado por carro em Aracruz

Segundo a Polícia Militar, acidente envolveu também um caminhão. A vítima teria perdido o controle, batido no veículo maior e sofrido a queda, quando acabou atropelado
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 nov 2023 às 15:21

Publicado em 22 de Novembro de 2023 às 15:21

Local do acidente, em Aracruz
O acidente ocorreu já nas proximidades do distrito de Vila do Riacho, no litoral de Aracruz Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um ciclista, de 66 anos, morreu após ser atropelado por um carro na ES 445 (Estrada das Carretas), na altura de Vila do Riacho, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (21). A vítima foi identificada como José dos Santos Cordeiro e teve a morte confirmada no local. Segundo informações da Polícia Militar, o acidente também envolveu um caminhão.
De acordo com o relato do motorista do veículo maior, ele seguia pela via, quando percebeu que o ciclista se desequilibrou e colidiu com a lateral do caminhão. José sofreu uma queda e o carro que vinha atrás não conseguiu desviar, atropelando o homem em seguida.
Os condutores do caminhão e do carro permaneceram no local e prestaram o auxílio necessário na tentativa de socorro da vítima e realizaram o teste do bafômetro, que deu negativo, informou a PM.
O corpo de José foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares. O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz.

Nota da Polícia Civil

A Polícia Civil informa que a perícia foi acionada na noite dessa terça-feira (21), por volta das 20h13, para uma ocorrência de atropelamento, no km 26 da Rodovia ES 445, na Vila do Riacho, em Aracruz. O corpo da vítima, um homem de 66 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz.

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