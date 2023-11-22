Ciclista perde equilíbrio, cai e morre atropelado por carro em Aracruz

A Polícia Civil informa que a perícia foi acionada na noite dessa terça-feira (21), por volta das 20h13, para uma ocorrência de atropelamento, no km 26 da Rodovia ES 445, na Vila do Riacho, em Aracruz. O corpo da vítima, um homem de 66 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz.

