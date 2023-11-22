Ciclista perde equilíbrio, cai e morre atropelado por carro em Aracruz

Um ciclista, de 66 anos, morreu após ser atropelado por um carro na ES 445 (Estrada das Carretas), na altura de Vila do Riacho, em Aracruz
, no Norte do Espírito Santo
, na noite de terça-feira (21). A vítima foi identificada como José dos Santos Cordeiro e teve a morte confirmada no local. Segundo informações da Polícia Militar
, o acidente também envolveu um caminhão.
De acordo com o relato do motorista do veículo maior, ele seguia pela via, quando percebeu que o ciclista se desequilibrou e colidiu com a lateral do caminhão. José sofreu uma queda e o carro que vinha atrás não conseguiu desviar, atropelando o homem em seguida.
Os condutores do caminhão e do carro permaneceram no local e prestaram o auxílio necessário na tentativa de socorro da vítima e realizaram o teste do bafômetro, que deu negativo, informou a PM.
O corpo de José foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares. O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz.