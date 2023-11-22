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Preso às ferragens

Motorista morre após carreta com bloco de granito tombar em Ecoporanga

Acidente aconteceu em uma curva na ES 320, perto do distrito de Imburana, na tarde de terça-feira (21), e deixou marcas de frenagem no local
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 nov 2023 às 09:01

Publicado em 22 de Novembro de 2023 às 09:01

Veículo ficou tombado às margens da pista na ES 320, em Ecoporanga
Veículo ficou tombado às margens da pista na ES 320, em Ecoporanga Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um caminhoneiro morreu após a carreta que ele dirigia capotar na ES 320, perto do distrito de Imburana, em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (21). Segundo informações da Polícia Militar, Kelvin Evanderson Silva de Souza, de 27 anos, ficou preso às ferragens e já estava sem vida quando teve o corpo desencarcerado.
Em imagens, é possível ver que o veículo fazia o transporte de um bloco de granito e ficou tombado às margens da estrada. Segundo o boletim de ocorrência da PM, o acidente aconteceu em uma curva e havia marcas de frenagem no asfalto. Como não havia testemunhas, não foi identificado o que causou o uso do freio.
A PM informou que foi tentado contato direto ao motorista, mas devido ao estado do veículo, que ficou bastante amassado, as ferragens impediram o acesso. Duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuaram na tentativa de fazer o resgate de Kelvin, mas constataram que ele não tinha sinais vitais.
Depois, com a chegada do Corpo de Bombeiros, o motorista foi retirado do veículo e ele teve a morte confirmada. O corpo foi recolhido e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

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