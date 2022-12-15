Ciclista é atropelado em acidente na BR 101, na Serra

Vítima foi socorrida para hospital; estado de saúde era de gravidade média

A vítima foi encaminhada a um hospital. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o estado de saúde do ciclista era de "gravidade média".

A vítima mais grave foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, perto do local, e ainda não há informações sobre a segunda pessoa ferida.