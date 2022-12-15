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Trânsito

Ciclista é atropelado em acidente na BR 101, na Serra

Atropelamento aconteceu por volta das 13h40 desta quinta-feira (15), na altura do bairro Jardim Tropical

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 15:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2022 às 15:23
Acidente aconteceu por volta das 13h40 desta quinta-feira (15), na altura do bairro Jardim Tropical
Vítima foi socorrida para hospital; estado de saúde era de gravidade média Crédito: Leitor | A Gazeta
Um ciclista de 52 anos foi atropelado por um Fiat Uno no km 267,8 da BR 101, próximo à entrada do bairro Jardim Tropical, na Serra, na tarde desta quinta-feira (15). Segundo a Eco101, concessionária que administra a via, a faixa um marginal no sentido Sul (Vitória) teve interdição parcial para o atendimento à ocorrência. 
A vítima foi encaminhada a um hospital. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o estado de saúde do ciclista era de "gravidade média".

Dois atropelamentos em Vila Velha

Também nesta quinta, no período da manhã, dois ciclistas foram atropelados por um carro no km 20 da Rodovia do Sol, em Barra do Jucu, Vila Velha. Segundo informações da Rodosol, concessionária que administra a via, uma das pessoas ficou gravemente ferida. O acidente ocorreu no sentido norte da rodovia, por volta das 6h30, deixando a pista interditada até as 7h05.
Ciclista é atropelado em acidente na BR 101, na Serra
A vítima mais grave foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, perto do local, e ainda não há informações sobre a segunda pessoa ferida.

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