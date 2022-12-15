Dois ciclistas são atropelados por carro na Rodovia do Sol em Vila Velha

Dois ciclistas foram atropelados por um carro na manhã desta quinta-feira (15), no km 20 da Rodovia do Sol, na altura de Barra do Jucu, em Vila Velha, Grande Vitória. Segundo informações da Rodosol, concessionária que administra a via, uma das vítimas ficou gravemente ferida. O acidente ocorreu no sentido norte da rodovia, por volta das 6h30, deixando a pista interditada até as 7h05.
A vítima mais grave foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, próximo ao local, e ainda não há informações sobre a segunda pessoa ferida.
Dois ciclistas ficam feridos em acidente com carro na Rodovia do Sol em Vila Velha
A reportagem procurou a Polícia Militar e a Polícia Civil em busca de mais informações sobre a ocorrência e este texto terá atualizado em caso de retorno das corporações.