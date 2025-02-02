Casal morre em acidente na BR 101 em Rio Novo do Sul e motorista foge

À esquerda: Aldan Dias, de 46 anos, e Ilda Cândida Paracatu, de 47 anos. À direita: o local do acidente Crédito: Montagem | Arquivo da família | Leitor A Gazeta

Segundo apuração do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, com fontes da Polícia Rodoviária Federal, o motorista do Chevrolet Prisma teria invadido a contramão e colidido frontalmente com a motocicleta ocupada pelo casal. O condutor do automóvel fugiu sem prestar socorro e antes da chegada da polícia.

A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada por volta de 1h na madrugada. Os corpos foram encaminhados à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.