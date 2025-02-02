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Casal morre em acidente na BR 101 em Rio Novo do Sul e motorista foge

O motorista do Chevrolet Prisma teria invadido a contramão e colidido frontalmente com a motocicleta ocupada pelo casal

Publicado em 02 de Fevereiro de 2025 às 11:51

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

02 fev 2025 às 11:51
Aldan Dias, de 46 anos, e Ilda Cândida Paracatu, de 47 anos, e o local do acidente
À esquerda: Aldan Dias, de 46 anos, e Ilda Cândida Paracatu, de 47 anos. À direita: o local do acidente Crédito: Montagem | Arquivo da família | Leitor A Gazeta
Um casal de moto morreu em um acidente envolvendo um Chevrolet Prisma na madrugada deste domingo (20), na BR 101, na altura de Rio Novo do SulSul do Espírito Santo. Tânia Paiva, prima da mulher, identificou as vítimas como Aldan Dias, de 46 anos, e Ilda Cândida Paracatu, de 47 anos. O casal deixa três filhos: dois jovens de 19 e 20 anos e uma jovem de 24 anos.
Segundo apuração do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, com fontes da Polícia Rodoviária Federal, o motorista do Chevrolet Prisma teria invadido a contramão e colidido frontalmente com a motocicleta ocupada pelo casal. O condutor do automóvel fugiu sem prestar socorro e antes da chegada da polícia.
 A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada por volta de 1h na madrugada. Os corpos foram encaminhados à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.
A Eco101, que administra a rodovia, informou que o trânsito chegou a ser totalmente interditado para atendimento à ocorrência, mas o fluxo foi liberado por volta das 3h40. 

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