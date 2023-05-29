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ES 320

Casal morre em acidente entre moto e caminhonete em Ecoporanga

Vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local do acidente; com o impacto da batida, veículos ficaram destruídos
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

29 mai 2023 às 09:16

Publicado em 29 de Maio de 2023 às 09:16

Casal vítima de acidente na ES 320, em Ecoporanga
Casal vítima de acidente na ES 320, em Ecoporanga Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um casal morreu em um grave acidente na ES 320, na altura do distrito de Santa Luzia do Norte, em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, no fim da tarde de domingo (28). Agnaldo da Silva Santos e Joelma Pinto Pereira dos Santos estavam em uma moto, que bateu de frente em uma caminhonete. 
Em relato à Polícia Militar, a motorista da Fiat Toro disse que seguia sentido ao distrito de Santa Luzia quando a CG 125, que trafegava em direção a Ponto Belo, tentou ultrapassar um caminhão-baú saindo de uma curva e acabou batendo de frente com a caminhonete.
Com o impacto da batida, a caminhonete ficou com a frente amassada na parte lateral, do lado do condutor. Já a moto ficou caída ao chão, também bastante avariada.
Veículos envolvidos no acidente
Veículos envolvidos no acidente Crédito: Reprodução/Redes Sociais
De acordo com a PM, a motorista permaneceu no local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Depois, ela foi conduzida para a delegacia, procedimento comum neste caso. Ela foi submetida ao teste do bafômetro, que  deu negativo para o consumo de bebida alcoólica.

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