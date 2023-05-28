Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Susto em rodovia

Van da banda Barões da Pisadinha sofre acidente em Alfredo Chaves

Músicos estavam deixando a cidade, após show realizado no sábado (27), a caminho de Ibatiba, onde vão se apresentar neste domingo (28), quando veículo saiu da pista
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

28 mai 2023 às 19:38

Publicado em 28 de Maio de 2023 às 19:38

Uma van com os integrantes da banda Barões da Pisadinha perdeu o controle e foi parar em uma área de vegetação às margens da ES-146, numa localidade conhecida como Cafundó, em Alfredo ChavesRegião Serrana do Espírito Santo. O reboque com os instrumentos se desprendeu do veículo e ficou tombado na pista. O acidente aconteceu por volta das 13h30 deste domingo (28) e, apesar do susto, ninguém se feriu.
Os integrantes da banda haviam se apresentado na 27ª Festa do Clube do Cavalo de Alfredo Chaves no sábado (27) e estavam a caminho de Ibatiba, onde se apresentam neste domingo (28). Segundo Clóvis Rangel, que faz a assessoria do evento realizado em Alfredo Chaves, Rodrigo Barão e Felipe Barão (os Barões da Pisadinha) não estavam no veículo.
Rodrigo Barão e Felipe Barão, da banda Barões da Pisadinha
Rodrigo Barão e Felipe Barão não estavam na van que sofreu acidente Crédito: Divulgação
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, a L2 Promoções, que assessora a banda, informou que o acidente aconteceu porque a van não conseguiu subir a pista e começou a voltar pela rodovia.
Por meio de nota, na noite deste domingo (28), a Polícia Militar disse que "militares ainda estão no local atendendo a ocorrência, por isso ainda não temos informações".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Alfredo Chaves Região Serrana Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
José Darcy Arruda publica vídeo se despedindo da Polícia Civil do ES
Imagem de destaque
Kelly Key convoca fãs a fazer uma corrente de oração após marido sofrer AVC
Falha no controle aéreo suspende pousos e decolagens em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados