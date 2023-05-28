Van da banda Barões da Pisadinha sofre acidente em Alfredo Chaves

Uma van com os integrantes da banda Barões da Pisadinha perdeu o controle e foi parar em uma área de vegetação às margens da ES-146, numa localidade conhecida como Cafundó, em Alfredo Chaves, Região Serrana do Espírito Santo. O reboque com os instrumentos se desprendeu do veículo e ficou tombado na pista. O acidente aconteceu por volta das 13h30 deste domingo (28) e, apesar do susto, ninguém se feriu.
Os integrantes da banda haviam se apresentado na 27ª Festa do Clube do Cavalo de Alfredo Chaves no sábado (27) e estavam a caminho de Ibatiba, onde se apresentam neste domingo (28). Segundo Clóvis Rangel, que faz a assessoria do evento realizado em Alfredo Chaves, Rodrigo Barão e Felipe Barão (os Barões da Pisadinha) não estavam no veículo.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, a L2 Promoções, que assessora a banda, informou que o acidente aconteceu porque a van não conseguiu subir a pista e começou a voltar pela rodovia.
Por meio de nota, na noite deste domingo (28), a Polícia Militar disse que "militares ainda estão no local atendendo a ocorrência, por isso ainda não temos informações".