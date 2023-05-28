Van da banda Barões da Pisadinha sofre acidente em Alfredo Chaves

Os integrantes da banda haviam se apresentado na 27ª Festa do Clube do Cavalo de Alfredo Chaves no sábado (27) e estavam a caminho de Ibatiba, onde se apresentam neste domingo (28). Segundo Clóvis Rangel, que faz a assessoria do evento realizado em Alfredo Chaves, Rodrigo Barão e Felipe Barão (os Barões da Pisadinha) não estavam no veículo.