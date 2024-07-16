Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja fotos

Carro sem motorista desce ladeira, bate em mureta e capota em Colatina

De acordo com o dono do veículo, o automóvel "andou sozinho" cerca de 70 metros, na manhã desta terça-feira (16); ninguém ficou ferido
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

16 jul 2024 às 12:47

Publicado em 16 de Julho de 2024 às 12:47

Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (16) em Colatina
Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (16) em Colatina Crédito: Enzo Teixeira
Um carro sem motorista desceu uma ladeira sozinho, bateu em uma mureta e capotou no bairro Fazenda Vitali, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (16). De acordo com a apuração do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta, não houve vítimas, apenas danos materiais. 
Quanto ao trânsito, apesar do carro ocupar uma parte da Rua Pedro Vitali, ainda era possível passar pelo local desviando.
O dono do Volkswagen T-Cross branco, o autônomo Antônio Clemente, conversou com a TV Gazeta. “Moro aqui pertinho e saí para cortar uma vara para amarrar em um pé de amora que tenho em casa. Encostei o carro, não sei se deixei ligado ou desligado, quando voltei ele estava capotado aqui. Ele desceu uns 70 metros. Tinha gente olhando se havia alguém dentro do carro, mas foram apenas danos materiais. Ele não bateu em ninguém.”

Carro sem motorista desce ladeira e capota em Colatina

*Com informações de Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste

Veja também:

Vigilante é encontrado morto em obra de centro esportivo na Serra

Seca no ES: saiba quais ações serão adotadas para economizar água

Policial do ES "tira onda" com estelionatário em tentativa de golpe do falso sequestro

Com câncer terminal, Isabel Veloso revela ter síndrome de chilaiditi; entenda condição

Governo do ES desiste de construir novo terminal do Transcol em Carapina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Colatina Carro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada
Imagem de destaque
Hipertensão: veja como a alimentação pode elevar ou não a pressão arterial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados