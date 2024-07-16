Carro sem motorista desce ladeira, bate em mureta e capota em Colatina

O dono do Volkswagen T-Cross branco, o autônomo Antônio Clemente, conversou com a TV Gazeta. “Moro aqui pertinho e saí para cortar uma vara para amarrar em um pé de amora que tenho em casa. Encostei o carro, não sei se deixei ligado ou desligado, quando voltei ele estava capotado aqui. Ele desceu uns 70 metros. Tinha gente olhando se havia alguém dentro do carro, mas foram apenas danos materiais. Ele não bateu em ninguém.”