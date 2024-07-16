Carro sem motorista desce ladeira, bate em mureta e capota em Colatina

Um carro sem motorista desceu uma ladeira sozinho, bateu em uma mureta e capotou no bairro Fazenda Vitali, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (16). De acordo com a apuração do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta, não houve vítimas, apenas danos materiais.
Quanto ao trânsito, apesar do carro ocupar uma parte da Rua Pedro Vitali, ainda era possível passar pelo local desviando.
O dono do Volkswagen T-Cross branco, o autônomo Antônio Clemente, conversou com a TV Gazeta. “Moro aqui pertinho e saí para cortar uma vara para amarrar em um pé de amora que tenho em casa. Encostei o carro, não sei se deixei ligado ou desligado, quando voltei ele estava capotado aqui. Ele desceu uns 70 metros. Tinha gente olhando se havia alguém dentro do carro, mas foram apenas danos materiais. Ele não bateu em ninguém.”
Carro sem motorista desce ladeira e capota em Colatina
*Com informações de Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste