Carro roda e derruba poste na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha

Um acidente deixou o trânsito um pouco tumultuado na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, nesta quinta-feira (13). Um carro rodou na pista e derrubou um poste na altura do bairro Alvorada. O acidente aconteceu por volta das 1h.
Um morador da região contou à reportagem da TV Gazeta que o motorista conseguiu sair de dentro do carro andando. Logo depois, o condutor foi atendido por uma ambulância do Samu e levado a um hospital.
Por conta do poste derrubado, que ainda ocupa parte da pista, o trânsito no sentido Vila Velha para Vitória ainda está complicado, funcionando em apenas uma pista. O trecho está sinalizado com cones.