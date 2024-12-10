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Três feridos

Carro invade casa e atinge menino de 6 anos em Conceição da Barra

A condutora, que se feriu na colisão, não possuía habilitação para dirigir e acabou presa; marido dela também se machucou no acidente ocorrido na tarde desta terça (9)

Publicado em 10 de Dezembro de 2024 às 18:57

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

10 dez 2024 às 18:57
Carro desgovernado invade casa e atinge menino de 6 anos em Conceição da Barra
O Palio Weekend quebrou a parede do imóvel e atingiu uma criança de seis anos que estava no local Crédito: Leitor/A Gazeta
Um carro invadiu uma casa na tarde desta terça-feira (10) no distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo e um menino de 6 anos que estava dentro do imóvel e foi atingido pelo veículo. A criança, a motorista do Fiat Palio Weekend e o marido dela, que estava no banco do passageiro, ficaram feridos e foram socorridos.
Segundo a Polícia Militar, ao chegar ao local, a equipe visualizou o automóvel, que estava com a parte dianteira dentro da residência. De acordo com a proprietária do imóvel, ela estava dentro de casa quando o Palio desgovernado quebrou o muro e só parou após se chocar com uma das paredes internas.
Informações coletadas pela PM no local indicam que, ao entrar no imóvel, o veículo atingiu o menino de seis anos, neto da proprietária, que sofreu escoriações. Populares contaram aos policiais que a criança, bem como a motorista e o marido, foram socorridos ao Pronto-Socorro de Braço do Rio, sendo transferidos em seguida ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.
Ainda segundo a Polícia Militar, “diante do estado flagrancial, haja vista que o acidente lesionou uma criança, agravado pelo fato de a condutora não ser habilitada, a equipe se deslocou ao hospital, fez a detenção da condutora e a conduziu à Delegacia de São Mateus”. A Polícia Militar informou que o teste do bafômetro realizado na motorista deu negativo.
Carro invade casa e atinge menino de 6 anos em Conceição da Barra
A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber qual o procedimento adotado na delegacia com a motorista conduzida, mas até a publicação deste texto não havia retorno.

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